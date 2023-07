Vil ære afdød holdkammerat: En euro pr. rytter

I juni ramte en stor tragedie cykelsporten, da Gino Mäder 16. juni døde af kvæstelser fra sit styrt på en nedkørsel i Schweiz Rundt.

Og det har sat sine tydelige spor på dette års Tour de France.

Det tragiske dødsfald har fået Tour de France-arrangørerne til at frede startnummer 61 til ære Gino Mäder, og nu fortæller Pello Bilbao, at han under touren også vil ære sin afdøde holdkammerat.

- Til ære for min ven Gino, vil jeg fortsætte det, han var begyndt på. Jeg vil donere en euro for hver rytter, der slutter efter mig på de 21 etaper i Tour de France, skriver Pello Bilbao på Twitter.

Blev genoplivet på stedet

Pengene går til BaSOS, og indsamlingen skal være med til at købe et stykke land, hvor der skal plantes lokale træer, så Gino vil have et stykke jord i Baskerlandet, lyder det.

Gino Mäder blev 26 år gammel.

Den 26-årige schweizer kørte ud over en vejside ned ad et bjerg. Han landede i noget vand og var ikke til at komme i kontakt med. Han blev genoplivet på stedet, men dagen efter døde han af sine kvæstelser.

Bahrain Victorious trak sig efterfølgende fra de sidste to etaper af Schweiz Rundt.

