‘Lance’-dokumentaren kaster ikke fuldt lys over Armstrong-æraen, men det ville næppe have ændret noget ved hovedpersonens omdømme, hvis han havde fortalt alt

LANCE ARMSTRONG KALDER et sted i den næsten tre en halv time lange dokumentar ‘Lance’ sig selv for et ‘fucking røvhul’. Han demonstrerer dermed hudløs ærlighed, når det gælder hans opførsel over for dem, der kom ham på tværs i de år, da han regerede i cykelsporten.

Tilsvarende ærlighed oplever man ikke, når det gælder hans dopingforbrug og de forbudte metoder. Der er stadig ting, Lance Armstrong holder for sig selv. Vi ved for eksempel stadig ikke med sikkerhed, om han var dopet, da han vandt VM i Oslo som 21-årig i 1993.

DET KAN UNDRE, at han ikke blot lægger alt frem, men jeg vil tro, at det skyldes en kølig konstatering af, at det ikke ville ændre noget som helst. Lance Armstrong vil for altid være sat i bås som det dumme svin, den usympatiske stræber.

Havde han fortalt bare en lille smule, ville alle kalde ham utroværdig. Fortalte han lidt mere, ville typer som hans tidligere holdkammerat Tyler Hamilton råbe op om, at han stadig skjulte noget (mens Hamilton selv i øvrigt skylder hele verden indsigt i det dopingsystem, han selv var en del af på Phonak-holdet).

Og havde Lance fortalt det hele, ville han bare blive set som endnu mere usympatisk og kynisk. For den fulde sandhed er grim. Han har intet at vinde ved at fortælle det hele.

KAMPEN MOD DOPING centrerer sig om forestillingen om ‘the level playing field’ - om at sikre lige vilkår for alle atleter verden over. Men i opgøret med dem, der bryder reglerne, accepterer systemet gerne ulige vilkår.

Lance Armstrong blev dømt for doping, men han blev også dømt for at være et dumt svin, selv om der ikke står noget i reglerne om, at man ikke må være et dumt svin. Han blev idømt livstid, mens hans holdkammerater, som gjorde præcis det samme, slap med seks måneders karantæne, som de fik lov at afsone i vinterpausen.

LANCE MØDTE IKKE op på et pressemøde, hvor han kunne sidde og tude og jamre over, at han begik en fejl. Han satte sig ikke som så mange andre i skriftestolen og angrede, som det sig hør og bør. Han tryglede ikke tårevædet om tilgivelse.

Gør man ikke det, er det så som så med tilgivelsen. Jeg ved det, for jeg gjorde det heller ikke. Jeg leverede ikke ‘festryger’-tilståelsen, som er til at holde ud. Jeg serverede ikke en let spiselig sandhed. Jeg var kompromisløs, når det gjaldt sandheden. Det har kostet, men til gengæld kan jeg se mig selv i øjnene.

DET KAN ARMSTRONG også. Han sover godt om natten, siger han i dokumentaren. Den bringer ikke meget nyt frem, men hans historie er stadig fascinerende, for Lance Armstrong er trods alt stadig en af de mest interessante atleter på tværs af sportsgrene nogensinde.

