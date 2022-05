Vil forlænge karrieren med mindst to år

Mark Cavendish har ikke mistet evnen til at spurte med om de største sejre.

Det har han flere gange vist under det igangværende Giro d'Italia, og står det til den britiske cykelrytter, bliver han ved med at køre på højeste niveau lidt endnu.

- Jeg vil gerne forlænge min karriere med mindst to år, siger han til den italienske avis Gazzetta dello Sport.

- Det handler ikke kun om, at jeg vil blive ved med at cykle. Jeg føler, at jeg kan konkurrere i mindst to år endnu. Måske mere, men to år bør helt klart være muligt.

Om to år køres der OL i Paris, og både på landevejen og banen har veteranen tidligere deltaget i olympisk sammenhæng. Historien melder dog ikke noget om, hvorvidt det også er det, der trækker.

36-årige Cavendish stod med det ene ben ude af cykelsporten, da Quick-Step før 2021-sæsonen samlede ham op og gav ham chancen igen. Det viste sig at være en god idé.

Mark Cavendish. Foto: Claus Bonnerup

I etapeløbet Tyrkiet Rundt tog han sin første sejr i tre år, og senere på sæsonen føjede han fire etapesejre mere til sin imponerende liste over meritter i Tour de France.

Senest vandt han tidligere på måneden 3. etape af Giro d'Italia, men alt tyder på, at han ikke kommer med til sommerens Tour de France.

I stedet satser det belgiske cykelhold tilsyneladende på hollænderen Fabio Jakobsen, men Cavendish er klar, hvis der bliver brug for ham.

Briten har sammen med legenden Eddy Merckx rekorden for flest etapesejre i løbet. Begge har 34 af slagsen.

- Hvis jeg kunne vinde en mere, ville jeg blive glad. Hvis jeg kunne vinde ti mere, ville jeg blive glad. Antallet er virkelig ikke en faktor for mig for at være ærlig.

- Selvfølgelig ville jeg elske det (at køre Touren, red.), men jeg er professionel, og jeg har altid været professionel og gjort, hvad holdet har brug for, siger den tidligere verdensmester.