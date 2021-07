Vil gøre Tour-kæresten stolt til OL

Emma Norsgaard vil levere samme store indsats for Cecilie Uttrup, som kæresten Mikkel Bjerg gjorde for Tadej Pogacar under Tour de France

Når Emma Norsgaard søndag morgen dansk tid skal forsøge at køre Cecilie Uttrup frem til en medalje ved OL, er det med ambitionen om at gøre sin kæreste kunsten efter.

Verdensranglistens nummer otte danner par med Mikkel Bjerg, der leverede en storslået indsats for vinderen Tadej Pogacar i den netop overstående Tour de France, og det motiverer forud for den 137 kilometer lange rute i omegnen af Tokyo.

- Det giver selvfølgelig motivation at se Mikkel klare det godt. Han inspirerer mig hver dag. Jeg ser, hvor hårdt, han arbejder for det, siger hun og medgiver, at hun gerne vil gøre UAE-rytteren stolt på OL-eventyret i Japan.

Mikkel Bjerg imponerede under Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

- Vi er gode til at få hinanden op, og jeg er helt vildt stolt af, hvad han har lavet de tre uger i Touren.

- Jeg vil også gerne gøre ham stolt og gøre det lige så godt, som han gjorde i Tour de France. Jeg skal bare gøre et sindssygt godt arbejde for Cecilie, som han gjorde for Tadej, så tror jeg, han er godt tilfreds, lyder det med et smil fra Emma Norsgaard.

Den 21-årige Movistar-rytter har haft en forrygende sæson med blandt andet to etapesejre og den samlede sejr i det luxembourgske etapeløb Festival Elsy Jacobs, en etapesejr i tyske Thüringen Ladies Tour, og senest blev det blev til sejr på 6. etape i kvindernes Giro d'Italia.

Emma Norsgaard er Danmarks kvindelige repræsentant på enkeltstarten ved OL. Kasper Asgreen kører for herrerne. Foto: Andrew Medichini/Ritzau Scanpix

Det har sikret hende en ottendeplads på verdensranglisten, ligesom hun kan kalde sig dansk mester i enkeltstart.

Udover tjansen som hjælper for Cecilie Uttrup i søndagens linjeløb skal Emma Norsgaard også selv prøve lykken på OL's enkeltstart 28. juli, hvor hun sigter efter en plads i top 8.

