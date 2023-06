Vil have stor begivenhed til Danmark

Et World Tour-endagsløb for mænd og kvinder på dansk grund. I 2025, 2026 og 2027.

Det kan blive en realitet, hvis Danmark får held med en ansøgning, der bliver sendt af sted i slutningen af oktober.

Partnerskabet bag afholdelsen af løbet, der er navngivet World Tour Copenhagen, har fået positiv respons fra Den Internationale Cykelunion (UCI).

World Tour-arbejdsgruppen består af Københavns Kommune, Danmarks Cykle Union (DCU), Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen.

Det er planen, at World Tour Copenhagen skal have startby i Roskilde og målby i København. Roskilde Kommune deltager også i afgivelsen af det officielle bud, som UCI skal tage stilling til.

God respons

Allerede på nuværende tidspunkt spår partnerkredsen gode muligheder for, at løbet lander på dansk jord.

- En dugfrisk respons fra UCI giver medvind til drømmen om et World Tour-cykelløb på dansk jord, lyder det i en pressemeddelelse.

UCI er blevet præsenteret for et foreløbigt bud på konceptet. Det skete på et møde i UCI's hovedkontor i Aigle i Schweiz.

Den foreløbige tilbagemelding tegner ifølge partnerkredsen lovende, og parterne har derfor besluttet at afgive et officielt bud, som skal afleveres ultimo oktober 2023.

I Københavns Kommune arbejder overborgmester Sophie Hæstorp Andersen på at få store sports- og kulturbegivenheder til byen hvert eneste år.

- Det er vigtigt, at man ikke bare skal se cykelløb på skærmen og fra sofaen, men rent faktisk kan opleve det i vores gader.

- Det at vi kan kombinere verdens bedste cykelby med verdens bedste cykelryttere er simpelthen en drøm. Særligt efter den kæmpe succes vi havde sidste år med Tour de France, siger hun til Ritzau.

Spektakulær rute

Danmark fik sidste år lov til at afvikle starten på Tour de France, og det har givet projektet om et tilbagevendende World Tour-løb på dansk grund bedre mulighed for at blive en realitet.

- Sidste år viste København og resten af Danmark sig jo som de helt fantastisk gode værter for verdens bedste cykelløb. Vi havde rigtig mange mennesker, der mødte frem.

- Rytterne havde en fantastisk holdpræsentation og nogle fantastiske dage i Danmark, minder hun om.

Jesper Tikiøb, der er eventchef i Danmarks Cykle Union (DCU), er allerede i gang med at planlægge ruten.

- Vi ønsker at skabe en spektakulær rute, der byder ind med det bedste fra området. Vi vil vægte variation og indlægge sektorer, der kalder på fokus fra det professionelle felt.

- Vi vil bruge de snoede landeveje og de åbne vidder langs vores kyststrækninger til at åbne løbet op.

- Afslutningen i centrum af København vil vi designe med størst mulig fokus på sikkerheden og publikumsoplevelsen, siger Tikiøb.