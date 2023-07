Vil have store begivenheder til Danmark

Regeringen vil have flere store sports- og cykelevents til Danmark efter succeserne med blandt andet EM i fodbold i 2021 i København og Tour de France-starten i København i 2022.

Derfor tager regeringen til Glasgow fra 5. til 7. august for at overvære VM i cykling og se på forholdene for eventet.

I den forbindelse fremhæver kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) Jonas Vingegaards seneste Tour de France-triumf, der blev sikret i weekenden.

- Vi har set de seneste uger, hvordan Jonas Vingegaard og de andre danske cykelryttere på fantastisk vis har skabt eufori på tværs af Danmark – ligesom de danske ryttere gjorde det, da Tour de France var i Danmark sidste år.

- Den begejstring er med til at samle os og binde os sammen, og den skal vi have mere af. Derfor vil regeringen have flere store sportsevents til Danmark, siger Jakob Engel-Schmidt i en pressemeddelelse.

Danmark havde stor succes med afviklingen af Tourens første etaper sidste år, påpeger erhvervsminister Morten Bødskov (S).

- Tour de France-starten i Danmark sidste år tog hele landet med storm, og vi fik vist vores skønne land frem fra sin bedste side.

- Store sportsevents er et unikt udstillingsvindue, og vi har bevist, at Danmark kan skabe en fest omkring dem. Derfor går jeg og regeringen efter, at vi skal lægge rammer til flere sportspræstationer i verdensklasse, siger Morten Bødskov.

VM i cykling, som altså får dansk regeringsbesøg i årets udgave, havde Danmark som vært i 2011.