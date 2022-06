Vil ikke give rytterne hånd

Midt i forventningens glæde hænger bekymringerne som en mørk sky over Tour de France, der begynder i København på fredag.

En hel stribe ryttere har været ramt af coronavirus i ugerne op til Touren, og det vil være et hårdt slag mod løbet, hvis en ny virusbølge får lov at brede sig i Tour-feltet.

Løbsdirektør Christian Prudhomme forventer, at holdene skruer op for sikkerhedsberedskabet, så man ikke oplever en situation som i Schweiz Rundt for nylig, hvor flere hold trak sig ud undervejs.

Det siger han mandag eftermiddag på et pressemøde i Tivoli i København.

- Alle ryttere skal testes, inden de kommer til København. Derefter kommer meget til at handle om at bruge sin sunde fornuft.

- I og med at Tour de France er det største cykelløb i verden, er holdene selvfølgelig selv meget optaget af at sikre, at deres ryttere kan være med hele vejen. Siden Schweiz Rundt har de strammet op internt, siger Christian Prudhomme.

Den Internationale Cykelunion (UCI) vil tirsdag offentliggøre retningslinjerne for løbet. Der er udsigt til et comeback til mundbindene, som mange hold ellers har udfaset i foråret.

Skal ryttere i kontakt med folk, der ikke er en del af løbet, skal begge parter benytte de berygtede ansigtsmasker.

Direktøren selv kommer også til at begrænse sin nærkontakt med løbets hovedpersoner.

- Jeg kommer personligt ikke til at give hånd til rytterne, fastslår Christian Prudhomme.

De danske Tour de France-deltagere Andreas Kron og Mikkel Bjerg er blandt de mange, der har haft virus i kroppen i de seneste uger.

Touren bliver skudt i gang fredag med en 13 kilometer lang enkeltstart i København.

Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen og Mads Pedersen har de seneste år markeret sig med store resultater - få her eksperternes bud på, hvem der bliver morgendagens danske stjerner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan kom Tour de France til Danmark? Ekstra Bladets nye Tour-podcast har besøg af Lars Løkke Rasmussen og Alex Pedersen til at fortælle, hvordan det lykkedes.

Lyt med herunder eller i din podcast-app.