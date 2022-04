Vil ikke sige det på tv: - Så er jeg nok fyret på mandag

Han var bedste dansker på en sort dansk cykeldag, hvor der var store forventninger til Kasper Asgreen og Mads Pedersen.

Danske Mathias Norsgaard kom ind som nummer 29 ved søndagens Paris-Roubaix, men det var bestemt ikke en glad cykelrytter, som TV 2 Sport talte med ved målstregen.

- Jeg ved jo godt, at jeg er god til det her cykelløb (Paris-Roubaix, red.), men du skal også bare have det mentale med ... der er flere andre ting derude, der ikke spiller, og det kommer jeg ikke til at sige på tv, fordi så er jeg nok fyret på mandag, sagde en frustreret Norsgaard.

Movistar-rytteren forklarede også TV 2 Sport, at han efter en punktering fik en reservecykel, der ikke måtte bruges til Paris-Roubaix, og at han derfor skulle skifte cykel igen.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, gav titlen som 'dagens dansker' til Norsgaard.

- Han var aktiv i begyndelsen af løbet og forsøgte at komme med i udbrud. Det lykkedes ikke helt for ham, men han har jo stadigvæk haft energi til at at komme igennem. Han sad jo faktisk ret pænt placeret, da de kørte ud af Arenberg-skoven.

