Vil rotte sig sammen mod Vingegaard

Jumbo-Visma-holdet har set uhyggelige ud på de første ni etaper af dette års Vuelta a España.

Det er også det hollandske storhold, der i skrivende stund er indehaver af den røde førertrøje, som amerikaneren Sepp Kuss kører rundt i.

Man mangler stadig for alvor at se Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Juan Ayuso og Enric Mas kæmpe et vaskeægte bjergslag.

På lørdag går det for alvor amok, når rytterne skal slutte op ad Col du Tourmalet, og her håber Remco Evenepoel, at han og de favoritter, som ikke kører for Jumbo-Visma kan få et samarbejde op og køre.

- De (Juan Ayuso og Enric Mas red.) og Joao Almeida kan blive meget vigtige for mig i de næste to uger. Det er altid nemmere at arbejde sammen end at løse problemerne på egen hånd.

- Vi vil se efter enkeltstarten og helt sikker efter 13. og 14. etape, hvordan klassementet ser ud. Jeg tror ikke, at det er løgn, når jeg siger, at det er godt, hvis vi kan arbejde sammen på nogle fronter, siger han i et interview med Wielerflits.

Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Kæmpe kaos

Vueltaen har indtil nu været et stort kaos.

Løbsarrangørerne valgte i 11. time på 9. etape at rykke målstregen, da der mod mål var kommet mudder på asfalten - uden at det dog holdt udbryderne og etapevinder Lennard Kämna tilbage.

Tidligere i løbet har arrangørerne bragt sig selv i fokus ved at lade de sidste hold i den indledende holdtidskørsel slutte i bælgmørke, mens 2. etape blev neutraliseret 9 kilometer fra mål på grund af regn.