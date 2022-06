Vil sende legende flere år i fængsel

Han fejrede et hav af triumfer på landevejen, men i privatlivet har der ikke været styr på sagerne for Mario Cipollini de seneste år.

Den 55-årige italiener har siden 2019 været omdrejningspunkt i en sag om blandt andet vold, trusler og stalking mod ekspartneren Sabrina Landucci. En sag, der har været udskudt på grund af coronapandemien.

Nu har anklager Letizia Cai afsløret, at myndighederne går efter en fængselsstraf på to år og seks måneder, skriver cykelsportsmediet cyclingtips.com.

Sabrina Landucci har i retten tidligere fortalt detaljeret om, hvordan Cipollini har behandlet hende.

- Vi var i vores hus i Monte San Quirico nær Lucca, og vi havde endnu et skænderi. Min mand var kommet hjem ved daggry, og jeg nærede mistanke om, at han havde været mig utro, sagde Landucci ifølge Corriere della Sera.

- Da jeg konfronterede ham, slog han mig og trak mig ind på mit værelse, hvor han satte en skarpladt pistol mod min tinding.

Parret var gift fra 1993 til 2006, og ifølge kvinden blev forbrydelserne både begået før og efter separationen.

Det er dog ikke kun ekshustruen, der står bag anmeldelsen. Også hendes nye partner Silvio Giusti og dennes bror står som afsender, da de angiveligt også har været ofre for Cipollinis temperament.

Anklagerne mod Cipollini kan egentlig give mellem to år seks års fængsel ifølge italiensk lov, men anklageren har altså lagt sig fast på to år og seks måneder. To år for forbrydelserne mod Sabrina Landucci og seks måneder for trusler mod Silvio Giusti.

Desuden kræver Sabrina Landucci 80.000 euro svarende til små 600.000 danske kroner i erstatning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mario Cipollini fejrede store sejre som cykelrytter. Foto: STEFANO RELLANDINI/Ritzau Scanpix

Den italienske sprinter har en lang og glorværdig karriere bag sig med næsten 200 sejre - heriblandt et verdensmesterskab i 2002, 12 etapesejre i Tour de France og 42 i Giro d'Italia.

I 2009 blev Mario Cipollini desuden dømt for skatteunddragelse begået i 2004 og 2005.

