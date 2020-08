Vil være historisk: Jagter unikt resultat

De seneste to år har Michael Mørkøv ikke været en specielt god visuel reklamesøjle for Deceuninck-Quickstep. Her har han nemlig kørt i en rød og hvid trikot - som det sig hør og bør for en dansk mester.

Søndag satser den 35-årige rytter på, at de seneste to års mesterskab blive til et hattrick, når den danske elite skal dyste på landevejene i og omkring Middelfart.

- Det gør jeg helt sikkert. Der er ikke nogen, der har vundet den tre gange i træk, og nu får jeg muligheden for, at jeg kan gøre det.

- Jeg føler mig godt forberedt og vil da også have det lidt svært ved at slippe trøjen, som jeg har været vant til at køre i de sidste to sæsoner nu, siger Michael Mørkøv.

Efter at Grindsted i starten af juni måtte trække sig som arrangør på grund af coronarestriktioner har Mørkøv givet sig tid til at teste ruten. Det har også holdkammerat Kasper Asgreen, der sidste år blev toer, efter en Quickstep-opvisning af de to og Mikkel Honoré.

10 års danske mestre 2019 Michael Mørkøv 2018 Michael Mørkøv 2017 Mads Pedersen 2016 Alexander Kamp 2015 Chris Anker Sørensen 2014 Michael Valgren 2013 Michael Mørkøv 2012 Sebastian Lander 2011 Nicki Sørensen 2010 Nicki Sørensen

De to gange, Asgreen har leveret Mørkøv i en spurt, er han blevet dansk mester, så det kan ende med det resultat igen.

- Det kunne sagtens blive et scenarie igen, men jeg synes også, at både Kasper og Mikkel har gode chancer for at vinde løbet.

- Kasper og jeg har selvfølgelig snakket om, hvordan vi skal gribe løbet an - der er forskellige måder, det kan blive kørt på. Hvis det kommer til en spurt, så må vi jo se, hvordan den skal køres, siger Mørkøv, der skal køre karrierens mærkeligste DM.

- Der plejer at være mange mennesker, der kommer og ser DM, og det bliver helt sikkert anderledes i år. Der er sandsynligvis mange, der bliver hjemme og ser det på tv på grund af de tider, vi lever.

- Det er selvfølgelig en skam, men omvendt er jeg glad for, at vi kan få afviklet et stævne og forhåbentligt få kørt et godt cykelløb.

Selv om han kan vinde sin fjerde sejr i alt og altså tredje på stribe, erkender han også, at der er andre, der ser skarpe ud - blandt andre verdensmester Mads Pedersen.

- Det er altid svært at pege på en bestemt, men det er jo klart, at verdensmesteren i landevejscykling stiller til start.

- Han er en af dem, vi vil holde ekstra øje med. Mads er jo storfavorit - det kan han ikke snakke sig ud af, siger Michael Mørkøv.

