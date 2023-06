Vil være lokkedue for dansk stjerne

Da Alexander Kristoff sidste år blev præsenteret som ny rytter på Uno-X begyndte det norsk-danske projekt for alvor at tage fart.

Den snart 36-årige nordmand er med sine 88 sejre en af cykelsportens superstjerner, og hans ankomst til cykelholdet understregede, at der er både ambitioner og penge til at hente endog meget etablerede navne.

Rytternes pas skal dog være enten danske eller norske, og det snævrer feltet af potentielle nye stjerner ind. Men Kristoff, der selv har kontrakt frem til 2025, mener, at der sagtens kan udvides på stjerne-fronten.

- Der er jo stadigvæk flere gode danskere og nordmænd, der IKKE er på holdet. Specielt danske. Der er mange stærke professionelle ude i verden, vi gerne vil hente hjem.

- Hvis dette hold vil løfte sig yderligere, skal der også udvikles gode unge ryttere, der kan nå internationalt topniveau. Og så må vi se, om nogen af de etablerede stjerner har lyst til at vende hjem.

- Kan du blive brugt i den forbindelse?

- Som en lokkedue? Jeg håber det. Der kunne være godt med flere stjerner. Flere, der får lidt pres på skuldrene. Det bliver jeg gerne brugt til. Så jeg håber, at der kommer en, der er endnu bedre næste år. Der er samtaler med flere forskellige - der går nogle rygter - så det bliver spændende, siger Alexander Kristoff.

Magnus Cort forholder sig til Uno-X-rygter: Tror der er mange, der er interesseret i mig

Alexander Kristoff til sin 10. Tour-præsentation - iført baskerhue og skævt smil. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Et af de mere vedholdende rygter er, at Magnus Cort fra næste år støder til holdet. Det vil i så fald være et kæmpe scoop - men ikke så urealistisk. Corts agent er nemlig hans gamle sportsdirektør Michael Skelde. Og han var sjovt nok også sportsdirektør for Alexander Kristoff, da han i 2006 snusede til den professionelle cykelsport på det danske kontinentalhold Glud & Marstrand.

En slags parallel til Uno-X her 17 år senere.

- Ja, lidt. Der er noget med baggrunden for rytterne, der er den samme skandinaviske baggrund. Men jeg var på Glud & Marstrand, der var et noget mindre hold end Uno-X, så det var også meget forskelligt. Jeg var også en helt anden rytter dengang.

- Men jeg føler mig lidt mere hjemme på et norsk-dansk hold end på et internationalt. Vi har lidt mere at snakke om, når vi sidder og spiser, siger Alexander Kristoff.

Under denne Tour har han med ni Tour de France under kappen den naturlige rolle som den store leder - der naturligvis har ambitioner.

- Jeg håber, at vi kan vinde en etape. Kan vi gøre det med holdet - Ikke nødvendigvis mig, men bare en fra holdet - så har vi kørt en fantastisk Tour. Hvis vi 'kun' får en top-tre eller top-fem, som er gode placeringer, så tager vi det med os. Det er verdens største cykelløb, så en tredjeplads er et godt resultat, påpeger nordmanden, der selv har vundet fire etaper i verdens hårdeste cykelløb.

