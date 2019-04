Vild dansk præstation i overraskende Flandern Rundt

Danske Kasper Asgreen tegnede sig for søndagens absolut største overraskelse, da han blev nummer to i Flandern Rundt, efter at en anden overraskelse, italienske Alberto Bettiol, vandt løbet efter et sent udbrud

Danske Kasper Asgreen kørte søndag som en motorcykel, da han sluttede som nummer to i klassikeren Flandern Rundt - et af cykelsportens fem monumenter, der betegner de ældste og mest prestigefyldte endagsløb.

Danskerens præstation var yderligere imponerende, da han i første omgan blot var reserve til løbet og undervejs i løbet af de 270 brostensfyldte kilometer flere gange blev benyttet som trækdyr for Deceuninck-QuickStep-mandskabet - og endda også brugte mange kræfter i et mislykket udbrud.

Den danske Flandern-debutant kunne dog ikke hamle op med italienske Alberto Bettiol (EF Education), der blev en overraskende vinder af årets løb, efter at den 25-årige italiener stak med under 20 km til mål i Oudenaarde.

Her var danskeren forståeligt nok rigtig godt tilfreds med sin egen præstation.

- Det er helt fantastisk. jeg kørte aggressivt cykelløb hele dagen, så at kunne slutte af med at stå på podeiet i mit første Flandern Rundt, er jeg virkelig, virkelig stolt af, siger Asgreen til TV2 Sport.

Bettiol stak ude på ruten af, netop som Kasper Asgreen med sin følgesvend Dylan van Baarle (Sky) var blevet hentet på den sidste opkørsel på brostensstigningen Paterberg.

Den 24-årige dansker havde godt 50 km fra mål taget chancen og alene kørt op til Stijn Vandenbergh (AG2R) og Sep Vanmarcke (EF Education) på Koppenberg.

I den absolutte finale - da det stod klart, at Bettiol ikke kunne hentes - kørte Asgreen igen selv væk med et par kilometer til mål, og det var der ingen, der kunne svare på blandt favoritterne.

At han overhovedet fik den chance var aldrig en del af planen. Han var den, der skulle køre for de andre - ikke den, der skulle køres for:

- Nej, det var aldrig planen. Men når man sidder i finalen, får man også lov at køre. det er det fede ved at køre på dette hold.

- Jeg sad i de sidste 40 kilometer og var hele tiden på grænsen af en krampe. Så jeg frygtede hele tiden, at benene på den næste stigning bare ville låse under mig.

- Det var først da vi kom over sidste stigning, at jeg tænkte, 'nu kører vi efter et resultat', siger han.

I favoritternes spurt tog norske Alexander Kristoff (UAE) tredjepladsen, da han slog hollandske Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) i spurten.

Sidste år kørte Mads Pedersen (Trek-Segafredo) sig i sit første Flandern Rundt ind på andenpladsen, mens Michael Valgren (Dimension Data) blev nummer fire. Der var derfor store forventninger til de to, men ingen af dem var at finde i finalen.

Se også: Lasse Norman giver op: Pisse irriterende

Se også: Favorit kørt på hospitalet efter uhyggeligt styrt

Se også: Flandern-favorit overrasker: Champagne gjorde mig syg