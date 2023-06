Vild danskerfest: - Han kan jo alt

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, er imponeret over Mattias Skjelmose og spår stortalentet gode chancer for at vinde Schweiz Rundt i kølvandet på tirsdagens etapesejr

Danskerfesten fortsætter i toppen af international cykling.

Jonas Vingegaard var knap steget ned fra sejrspodiet i Critérium du Dauhpiné, før landsmanden Mattias Skjelmose erobrede øverste trin i Schweiz Rundt.

Stortalentet fra Trek-Segafredo sikrede sig tirsdag en af karrierens absolut største sejre, da han kørte først over stregen på 3. etape af det ugelange etapeløb.

Den 22-årige amagerkaner timede sine offensive aktioner til perfektion, da han kom alene til stregen på den svære bjergafslutning i Villars-sur-Ollon med et forspring på tre sekunder til nærmeste forfølger.

Det var den fjerde danske etapesejr på World Tour-niveau inden for de seneste syv dage.

Mattias Skjelmose har leveret imponernede resultater over de seneste ni måneder, hvor det blandt andet er blevet til flere etapesejre, en top 10-placering ved VM og en samlet triumf i Luxembourg Rundt. Foto: Claus Bonnerup

Danske ryttere imponerer

I den forgangne uge vandt Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) enkeltstarten i Critérium du Dauphiné, mens Jonas VIngegaard (Jumbo-Visma) sejrede på to bjergetaper i samme løb og også nappede den samlede triumf i Frankrig.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, mener at danskerne er i færd med at sende et klart signal til omverdenen.

- Jeg tror da helt sikkert, at man kan regne med, at der er nogle, der sidder og tænker på, hvad fanden der foregår oppe i det der lille land, siger Rasmussen.

- Forklaringen skal formentlig findes i frugten af mange års arbejde og en konstant stigende interesse for cykling over de sidste mange år. De her unge mennesker har jo skullet blive grebet af sporten for 15 år siden, fortæller eksperten.

Skjelmose kunne ovenikøbet iklæde sig løbets førertrøje som ekstra belønning for tirsdagens togt i alperne, og resultatet lover enormt godt for både nær og fjern fremtid.

- Allerede da jeg så, at han var kørt i top 10 på en flad enkeltstart mod folk som Stefan Bisseger, Stefan Küng, Wout van Aert, Remco Evenepoel og Kasper Asgreen, var det tydeligt, at der var noget stort i vente, siger Rasmussen.

- Lige nu sidder han som favorit til at vinde Schweiz Rundt. Hverken mere eller mindre. Når han kører i top 10 på enkeltstarten og sejrer på en af de hårdeste bjergafslutninger, der er i løbet, må det være sådan, vurderer eksperten.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, har store forventninger til Mattias Skjelmose under Tour de France, da den 22-årige danskers repertoire er enormt. Foto: Claus Bonnerup

Enormt repertoire

Han glæder sig til at følge stortalentet under Touren, hvor Skjelmose debuterer i verdens største etapeløb.

Og det kan godt ende med at blive en forrygende entré på den helt store scene, påpeger Rasmussen, der især hæfter sig ved Skjelmoses brede repertoire

- Han kan jo alt. Skjelmose kører stærkt på flad vej og op ad bakke. Og så er han er bare iskold. Sidste år kostede den ’coolness’ ham en VM-medalje nede i Australien, da han ikke ville føre til sidst. Nu laver han samme nummer i dag, men har bare benene til at gøre det færdigt, siger Rasmussen.

- Han er også blevet en bedre cykelrytter siden sidste år. Det er der ikke nogen tvivl om. Ved VM i Australien var der ikke nogen, der tog det så nøje, da Skjelmose var kørt i udbrud, vurderer Rasmussen.

- Men der er da ingen tvivl om, at han ikke får lov til at drive rundt ude foran ved verdensmesterskabet i Glasgow i år. Der kan han jo møde op som en mand, der ligger i top 20 på verdensranglisten, lyder rosen.