Vild etape i vente: Kan afgøre Touren

Onsdagens bjergetape kan afgøre Tour de France, vurderer Mikkel Bjerg - men påpeger, at fem minutter er meget at hente for kaptajn Pogacars rivaler

SAINT-GAUDENS (Ekstra Bladet): Onsdagens sidste 62 km kan få helt afgørende betydning for udfaldet af årets Tour de France.

Her skal rytterne over først to skrappe kategori 1-stigninger, inden de slutter uden for kategori på Col du Portet.

En brutal dag i Pyrenæerne, hvis man spørger Mikkel Bjerg. UAE-danskeren skal være med til at forsvare kaptajn Tadej Pogacars trods alt komfortable føring mod især udfordringen fra landsmand Jonas Vingegaard, som, anerkender Bjerg, har et stærkt Jumbo-Visma-hold i ryggen.

- Det er den, der kommer til at afgøre årets Tour de France. Det virker som om, at de er skarpe og har gode ben. Men de skal køre rigtig stærkt for at hente fem minutter, konstaterede han efter tirsdagens etape - uden dog på nogen måde at føle sig tryg på samlet sejr til Pogacar.

- Nej. Jeg vil gerne til Paris først. Så er jeg mere tryg, sagde han med et glimt i øjet.

Det var der også hos Pogacar selv. Med mere end fem minutter ned til nummer to er det svært at se sloveneren sætte det hele over styr. Men han ved, at alt kan ske, og han er påpasselig.

- Vi vil køre så hårdt, vi kan. Der venter en vanskelig stigning til sidst, og jeg tror, at vi får et stort klassement-slag.

- Alle vil helt sikkert forsøge at angribe, for det er den hårdeste dag i hele Touren. Hvis en føler sig rigtig godt tilpas, kan han gøre en stor forskel i forhold til en, der føler sig skidt kørende, sagde den 22-årige forsvarende Tour-vinder.

Jonas Vingegaard havde efter en dopingkontrol i mål travlt med at komme til holdbussen og svarede derfor ikke på spørgsmål fra journalisterne. Men på en rundsendt lydfil forklarede han senere, at han ser frem mod den hårde bjergetape:

- Det er en af de vigtigste etaper i Touren. Jeg og hele holdet vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan – jeg har den fulde støtte fra holdet, forklarede han kortfattet.

17. etape begynder kl. 12.10, og du kan følge den live her på sitet

