Vild finale på Kiddesvej: - Jeg led som et svin

SKIVE (Ekstra Bladet): En afsluttende etape i et dansk cykelløb på knap 126 km burde ikke give nogen sved på panden. Men lørdagens finale i Vejle gør.

Det værste fra den kuperede by er fundet frem og sat sammen til en afslutning på årets Danmark Rundt, der bør være et sandt festfyrværkeri.

Den traditionelle afslutning på Kiddesvej er blevet udvidet til nu at omfatte fem opkørsler, og forinden skal feltet op over byens hårdeste stigning, Chr. Wintersvej.

Og når man så tager med i ligningen, at top-3 i klassementet alle er kapable World Tour-ryttere og kun er adskilt af tre sekunder, så har man opskriften på en gyser af en afslutning.

Magnus Sheffield (i den lyseblå førertrøje) ligger lunt på hjul af rutinerede Geraint Thomas. Bag Sheffield følger Christophe Laporte, der har samme tid som amerikaneren. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Desuden er der ni andre ryttere inden for et halvt minut, som med list og snilde – og gode ben – alle øjner muligheden for noget stort.

Bedste dansker er Mattias Skjelmose, der er tre sekunder efter Magnus Sheffield (Ineos) og Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Han blev nummer syv på Kiddesvej sidste år, men tabte meget tid til de bedste.

- Jeg led som et svin der sidste år, men fik den reddet lidt mod toppen. Men jeg er en helt anden cykelrytter i år.

- Kiddesvej står egentlig for det modsatte af, hvad jeg er god til, men den sidste måneds tid har jeg vist, at jeg kan være med. Så det håber jeg på – og det tror jeg på, siger den 21-årige Trek-Segafredo-rytter.

Hans holdkammerat Jasper Stuyven er 24 sekunder efter og kan måske bruges til at dirke en finale op for ham.

- Jasper skal angribe tidligere for at have en chance. Men det kunne også være rigtigt spændende for os, hvis han kan komme ud foran og sidde, og jeg kan sidde på dæk og afvente.

- Det ville være et drømmescenarie, hvis der kommer en rigtig stærk gruppe væk, så Jumbo-Visma og Ineos får lov til at arbejde solen sort, siger Skjelmose.

Magnus Cort har før lidt nederlag på Kiddesvej. Foto: Ernst van Norde

Publikumsfavoritten Magnus Cort er til gengæld mere afdæmpet i sin entusiasme. Han er 16 sekunder efter og skal formentlig gå efter sejren og de ti bonussekunder.

Men det bliver svært.

- Kiddesvej er nok min akilleshæl i Danmark Rundt. Der har jeg tabt førertrøjen et par gange. Men jeg håber på revanche i år, siger Cort, der i går forsøgte sig med et par angreb for at samle et par sekunder op.

- Jeg håbede på at komme afsted i en lille gruppe, men den gik ikke, forklarer han om afslutningen, hvor Alpecin-Deceunincks supersprinter, Jasper Philipsen, endelig ramte plet og tog sejren.

Favoritten

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Franskmanden har samme tid som Magnus Sheffield og besidder en fænomenal afslutning i Vejle-terræn.

Spørgsmålstegnet

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers)

Den unge amerikaner har førertrøjen og har vundet i vanskeligt terræn før. Spørgsmålet er, om det er nok?

Den unge kanon

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo)

Skjelmose skal hente tre sekunder. Ikke umuligt, selvom det ikke er hans yndlings-terræn. Men han er i god form.

Outsiderne

Geraint Thomas (Ineos) +15 sekunder

Søren Kragh Andersen (DSM) +15 sekunder

Magnus Cort (EF) +16 sekunder

