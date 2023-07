Vild med Vingegaard: Hollywood-stjerne kan ikke få nok

Alt skal gå galt, hvis Jonas Vingegaard ikke skal vinde Tour de France for anden gang. Det kunne mærkes på hovedperson, holdet og fansene i Frankrig efter næstsidste etape

Jonas Vingegaard hyldes af Ben Stiller, der elsker danskerens sejrsturné, som blandt andet går forbi et jysk plejehjem

Jonas Vingegaard mangler ikke opbakning. Især ikke fra danskerne.

Men også interantionale superstjerner kan falde for en jordnær dansk Tour de France-vinder. Spørg bare Ben Stiller – stor Hollywood-stjerne med film som Zoolander, Dodgeball og Vild med Mary på sit cv – og endnu større Jonas Vingegaard-fan.

Ben Stiller følger intenst med i Tour de France, og han følger nu også med i fejringen af den dobbelte danske vinder, som skal fejres i Danmark onsdag og torsdag – blandt andet med et besøg på et plejehjem i Glyngøre.

- Jeg synes, det er så cool, at et besøg hos de ældre er, hvad Tour de France-vinderen prioriterer. Jeg har aldrig set det i nogen anden sportsgren. Respekt til Jonas Vingegaard, skriver Ben Stiller på Twitter.

Ben Stiller overrækker den gule førertrøje til Fabian Cancellara i 2009. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den 57-årige Meet the Parents-stjerne har i mange år set Tour de France, og han har også besøgt det store etapeløb. I år har han også fulgt tæt med og delt sine følelser om løbet med sine 5,5 millioner følgere på det sociale medie.

For en uges tid siden førte det til en hyldest til Jonas Vingegaards sportslige bedrifter, da Stiller ligesom mange andre var blæst bagover af danskerens fantastiske enkeltstart i Touren. En succes, der er skabt af Vingegaard i samarbejde med et hold af eksperter, som du kan læse her.

Nu handler det i stedet om Vingegaards hyldest. En hyldest, der starter onsdag i København med en tur på Rådhuspladsen og i Tivoli, inden Tour-vinderen altså tager hjem til Glyngøre for at blive fejret torsdag.

Det kan du følge helt tæt her på Ekstra Bladet, der dækker hyldesten direkte.