Vild med Vingegaard: 'Møj bedre end vi havde regnet med!'

Han har taget hele cykelverdenen med storm.

Den hårdføre thybo har imponeret alt og alle med sine utrolige bedrifter i verdens hårdeste cykelløb.

Han lagde ud i det franske som et lovende talent og en slags luksus-hjælperytter for Jumbo Vismas ubestridte førsteudfordrer til Tour de France-tronen, Primoz Roglic.

I stedet endte de tre ugers strabadser i Frankrig med at blive Jonas Vingegaards helt store internationale gennembrud. Og med Roglic’ uventede exit fra Touren var det pludselig op til den stille gut fra Glyngøre at udfordre den slovenske storfavorit Tadej Pogacar.

Vingegaards kørsel i den populære franske rundtur har skabt stor respekt blandt eksperter og kolleger i Tour-feltet og enorm begejstring blandt danske cykelfans.

Konge-Tour af Vingegaard. Foto: Reuters

Det var da også et historisk øjeblik, da den 24-årige debutant søndag aften trådte op på podiet i Paris og lod sig hylde for sin overraskende andenplads ‒ den første danske podieplacering i 25 år.

- En råstyrke uden lige

Dagen derpå for festlighederne på Champs-Élysées tog Ekstra Bladet atter engang til Glyngøre, Vingegaards hjemby, for at tage temperaturen på Tour de France-feberen.

Her var de lokale ikke overraskende umådelig stolte af bysbarnet

- Han (Vingegaard, red.) har gjort det helt fantastisk. Jeg ved godt, at nogle har sagt, at det er kommet bag på dem. Men jeg ved nu ikke, om det ligefrem er tilfældet for os her i byen. For Jonas har som ungdomsrytter trods alt været én, man har lagt mærke til i mange år, siger Lars Uggerly.

Lars Uggerly var fuld af beundring over Vingegaards Tour-togt. Foto: Ernst van Norde

- Tour de France er en kæmpe mundfuld for alle cykelryttere. Men Jonas Vingegaard er ikke bare en rytter som alle andre. Han besidder en råstyrke uden lige, og så er han utrolig ydmyg. Det er selvfølgelig stort, at Jonas endte som nummer to, men var der nogle, der skulle kunne gøre det, så var det altså ham.

Den måde, Vingegaard har håndteret det stigende pres fra medierne på, vækker respekt hos Lars Uggerly.

- At Jonas samtidig har kunnet håndtere presset fra omverdenen, det er virkelig flot. Jeg er dybt imponeret over det svar, han har haft hver gang: 'Jeg gør, hvad jeg kan, og så må vi se, hvor langt det rækker.' En rigtig lun jyde ... smiler Lars Uggerly og nikker anerkendende.

- Bjarne Riis’ triumf i ‘96 vil altid være det største for mig. Men Vingegaards præstation stryger da direkte ind på andenpladsen over de største oplevelser i Touren, siger han.

En smule stolt

Ved havnekajen i Glyngøre var den lille fiskerbys havnefoged også vældigt imponeret over Vingegaard og især de dramatiske dueller mellem den danske bjergkonge og den gule trøje.

Glyngøres havnefoged er også vild med Vingegaard. Foto: Ernst van Norde

- Det har været fantastisk at følge med på tv. Netop fordi en ung knægt som Jonas, der startede ud som en ‘outsider’ til klassementet, alligevel endte som holdets store kaptajn, siger Kaj Kristensen.

- Det var fantastisk, da han kørte fra Pogacar (Tadej, red.) på Mont Ventoux. Og det så ikke engang ud til, at det for alvor var hårdt for ham. Alle vi andre ville jo blive helt ødelagte, hvis vi skulle prøve kræfter med sådan en stigning, smågriner havnefogeden, der mener, at Vingegaard for fremtiden sagtens kan drømme om den samlede Tour-sejr.

- Det tror jeg da, de fleste tænker. Så lad os nu se. Under alle omstændigheder bliver man da en smule stolt. Det tror jeg, at vi alle er i Glyngøre.

Har reddet Touren

De to knallertkørere fra Nykøbing Mors Andreas Broundal og Emil Møller havde også svært ved at skjule deres begejstring over den lokale cykelkomet, da de søndag tog et pitstop ud for brugsforeningen i Glyngøre.

Anders og Emil gir den gas i Glyngøre - nøjagtig som Vingegaard gjorde det i Frankrig. Foto: Ernst van Norde

- Det var da bare 'møj' bedre, end vi havde regnet med. Sikke en kæmpe præstation, siger Andreas Broundal.

- Da han satte Pogacar … det var dæleme imponerende. Ingen har jo rigtigt kunnet sætte Pogacar ‒ men det kunne Vingegaard. Det var sindssygt! siger han.

- Jonas har i den grad reddet Touren for alle de andre danske ryttere, der slet ikke kunne finde ud af at vinde etaper i år, tilføjer Emil Møller med et smil.

Glyngøre på landkortet

Ægteparret Hans og Lene Bonde, der kender til både Jonas og kæresten Trine, har også fulgt med på tv.

- Man kan kun være imponeret over Jonas. Én ting er at cykle så godt, noget andet er at kunne håndtere det voldsomme forventningspres fra omgivelserne ‒ og det pres, man nok også lægger på én selv. Det er virkelig fantastisk, at han har kunnet rumme det hele. Så ung en fyr, siger Lene Bonde.

Imponerede over Vingegaard. Foto: Ernst van Norde

- Og at han har kunnet blive ved med at holde så højt et niveau over så mange dage, det er jo helt vildt. Jeg var helt imponeret over, at han kunne holde sin datter på armen, da han stod på podiet. Han måtte da ellers være fuldstændig udmattet? siger Lene Bonde med et smil.

- Vi er stolte over, at han på den måde sætter Glyngøre på landkortet, siger Hans Bonde, der ligesom sin hustru og resten af de lokale ser frem til at tage imod og hylde byens stolte søn fredag, når den danske Tour-sensation vender hjem til det vestjyske.

Intet glimt af Vingegaard

Karen Østergaard og Orla Svinth var på søndagsudflugt og havde selv cyklet fra Skive til Glyngøre i håbet om at få et glimt af Vingegaard. Men i fraværet af den danske bjergkonge blev det i stedet til et par minutters hvile på havnen.

- Jeg er godt nok imponeret over hans udholdenhed, siger Orla Svinth.

- Ja, at man kan bevare gejsten dag efter dag dernede. Det er flot! Men det hjælper nok også, at man kan se sejrsskamlen for sig undervejs. Det må være meget værre for dem, der ikke er gode til at køre i bjerge, siger Karen Østergaard med et smil.