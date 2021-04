Vild sidegevinst: Gigantisk forandring

Kasper Asgreen har efter sin sejr i Flandern Rundt taget et gigantisk hop på verdensranglisten

Kasper Asgreen har været på alles læber i cykelverdenen, efter at den 26-årige koldingenser i søndags bankede de øvrige favoritter og sejrede i Flandern Rundt.

Den danske mestre skrev sig dermed ikke kun ind i historiebøgerne som den tredje dansker gennem tiderne til at vinde et af cykelsportens fem såkaldte Monumenter - han tog også et gevaldigt spring op på verdensranglisten. Det afslører Den Internationale Cykelunions seneste opdatering.

Her er Kasper Asgreen hoppet hele 36 placeringer op og ligger dermed på en 17.-plads med 1185 point - det samme som AG2R's Greg Van Avermaet, der med en tredjeplads i samme løb avancerede 33 pladser.

Dermed er Kasper Asgreen den rytter, der suverænt er avanceret mest blandt de 60 bedste cykelryttere i verden.

Og der er udsigt til yderligere forbedring for Asgreen.

For verdensranglisten bliver opgjort over 52 rullende uger, og man skal derfor 'forsvare' de point, man tjente i sidste sæson, når et givent løb er på kalenderen.

På grund af den stærkt beskårede sæson sidste år har Kasper Asgreen et yderst fordelagtigt program tilbage. Han skal nemlig blot forsvare point i Critérium du Dauphiné, Tour de France og VM i enkeltstart samt de danske mesterskaber i både linjeløb og enkeltstart.

De to etapeløb gav ingenting, mens de to DM-sejre gav 150 og sjettepladsen ved VM gav 100. Derfor mister Kasper Asgreen resten af sæsonen blot 250 point - hvilket han i sin nuværende forfatning kan køre ind på ganske få eller blot et løb (sejrene i E3 og Flandern Rundt gav henholdsvis 400 og 500).

På verdensranglisten for nationer har Danmark også bevæget sig en placering frem ved at overhale Storbritannien til en 8.-plads. Det spring er også kommet i kraft af Asgreens meritter, mens også Jakob Fuglsangs individuelle 8.-plads - han er røget en placering ned - skæpper i kassen.

Danmark har yderligere to ryttere i top-50, Mads Pedersen på en 43.-plads og Søren Kragh Andersen som nummer 50.

