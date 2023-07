Vild Tour-opvisning: Vingegaard fremhæver særlig detalje

Ingen over. Ingen ved siden af. End ikke Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard leverede en magtdemonstration af en anden verden på 16. etape, hvor han med afstand var feltets bedste mand på Tourens eneste enkeltstart.

Den danske Tour-vinder blæste ind over målstregen i tiden 32 minutter og 36 sekunder, og den præstation kunne Tadej Pogacar ingenlunde matche.

Førsteudfordreren blev ganske vist nummer to, men han var hele et minut og 38 sekunder efter herren i den gule trøje.

Virkede wattmåleren?

Derfor peger det mere og mere i retning af et dansk titelforsvar på søndag i Paris, og Vingegaard havde da også svært ved at skjule sin begejstring på det efterfølgende pressemøde.

- Det var afgjort en af mine bedste dage på cykel. På et tidspunkt kom jeg endda i tvivl, om min wattmåler viste for høje tal. Vi har forberedt os så længe til det her. Vi vidste, at jeg var i rigtig god form, og i dag kom belønningen for det hårde arbejde, siger Vingegaard.

Jonas Vingegaard vandt enkeltstarten - næsten så let som ingenting! Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Etapevinderen var bedst på alle mellemtider, og det stod hurtigt klart, at Pogacar halsede markant efter allerede ved første måling.

Kunne se rivalens bil

Men Vingegaard modtog ikke beskeder fra sin holdbil om tidsforskellen mellem de to rivaler undervejs. Alligevel vidste danskeren udmærket, at han havde kurs mod noget stort.

- De fortalte mig aldrig tidsforskellene, men til sidst sagde de til mig, at jeg gjorde det virkelig godt. Mod slutningen kunne jeg også se Tadejs bil, og det gav en masse motivation og selvtillid, siger han.

Efter sejren fører Vingegaard nu Tour de France med et minut og 48 sekunder ned til Tadej Pogacar, som fortsat er nærmeste forfølger.

Der resterer fem etaper, hvoraf to af dem er med store bjerge på menuen. I morgen skal feltet over Tourens højeste punkt i år, når mytiske Col de la Loze skal bestiges i det sidste alpeslag.