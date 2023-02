Vilde billeder: 'Faretruende tæt på Vingegaard'

Søndag fik Jonas Vingegaard den bedst tænkelige start på sæsonen, da han vandt det spanske etapeløb O Gran Camiño på overlegen vis.

Det skete, da han på den 18,1 kilometer lange enkeltstart gav alle konkurrenter baghjul og vandt tredje etape i træk.

Men det er ikke bare Vingegaards sportslige magtdemonstration, der bliver talt om. For undervejs kunne man nemlig se en drone flyve tæt på den danske thybo, hvilket gav nogle flotte tv-billeder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På søndagens enkeltstart satte Jonas Vingegaard alle sine konkurrenter til vægs. Foto: Lavandeira/Ritzau Scanpix

Men på det sociale medie Twitter mener den belgiske cykelkommentator Benji Naesen dog, at dronen kommer faretruende tæt på Jonas Vingegaard.

Annonce:

'De her billeder er fantastiske, men UCI bør lave nogle sikkerhedsregler, der handler om brug af droner til at lave tv-billeder. For nogle af disse billeder var faretruende tæt på Vingegaard,' skriver Benji Naesen i et opslag, hvor han har lagt en video op fra søndagens enkeltstart.

Også den tidligere danske cykelrytter Stefan Djurhuus lufter bekymring om det nye dronetiltag.

'Droner i cykelsporten. Fint med nogle nye vinkler, men det var da lige i overkanten i Gran Camiño,' skriver han på Twitter.

Dronen kom dog ikke i vejen for Jonas Vingegaard, der var tæt på at indhente Ruben Guerreiro, der var kørt ned ad startrampen to minutter tidligere end danskeren.

Vingegaard får med al sandsynlighed mere kamp til stregen, når han i næste uge stiller til start i det franske etapeløb Paris-Nice, hvor sloveneren Tadej Pogacar også er med.