Vilde med deres dansker: Forlænger kontrakten

AVIGNON (Ekstra Bladet): Den bundsolide hjælperytter Chris Juul Jensen kører også næste år for det australske World Tour-hold Team Bike Exchange. Det erfarer Ekstra Bladet via kilder tæt på holdet.

I sine seks sæsoner for holdet har Juul Jensen år for år markeret sig som en formidabel hjælperytter og en førsteklasses holdkammerat. Han har dertil vundet en stor sejr, idet han i 2018 sejrede på fjerde etape i Schweiz Rundt.

Alt i alt har det gjort ham yderst vellidt på holdet.

- Vi håber, han bliver her i mange år og slutter sin karriere her på holdet, sagde et medlem af staben på det store hold onsdag formiddag til Ekstra Bladet i Avignon før starten på den frygtede Mont Ventoux-etape i årets Tour.

Christopher Juul Jensen er midt i sit tiende år som professionel. Han debuterede på højeste niveau på Team Saxo Bank i 2012. Efter fire sæsoner der skiftede han i 2016 til det australske hold, som dengang hed Orica-Bike Exchange.

Etapesejren i Schweiz Rundt er den største enkeltstående sejr i karrieren. Han har som professionel også vundet Danmark Rundt samlet. Det var i 2015.