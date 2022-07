Vilde scener: - Selvfølgelig ventede jeg

HAUTACAM (Ekstra Bladet): Puha for et vanvittigt drama.

På vej ned ad Col de Spandelles - det næstsidste bjerg under åres Tour - kørte Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) som på de seneste etaper i baghjulet af Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Den danske superstrjerne i gult var dog millimeter fra at brage i asfalten i høj fart, men blev på mirakuløs vis på cyklen.

Kort efter røg Pogacar helt ned. Den forsvarende vinder kom for langt rundt i et sving og gled i noget grus i vejkanten. Han var straks oppe igen og jagtede Vingegaard.

Danskeren så sig bagud og bestemte sig for at vente på sin konkurrent. Da Pogacar kom op til ham, kvitterede sloveneren med et håndtryk og en løftet tommelfinger for at sige tak.

- Tadej kom for hurtigt rundt i et sving og kom ud i gruset. Han prøvede at komme tilbage på vejen, og cyklen gled. Det var uheldigt for Tadej, men selvfølgelig ventede jeg på ham, siger Vingegaard og fortæller også om, da han lige inden selv var ved at styrte.

- Jeg tabte min kæde, og så prøvede jeg at køre rundt, men så var der selvfølgelig ingen friktion på kæden, og mit baghjul skred. Det var lidt af en forskrækkelse for mig, men jeg var i stand til at komme tilbage til Tadej, og det er jeg glad for.

Danskeren valgte at vente på nedkørslen. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

UAE-rivalen roser Vingegaard for beslutningen om at vente.

- Jeg synes, det er respektfuldt. Vi respekterer hinanden. Men han var også opsat på ikke at køre nedkørslen så hårdt. Jeg ville gerne køre så hurtigt som muligt hen til næste stigning, siger Tadej Pogacar til TV 2.

På sidste bjerg, Hautacam, ventede Vingegaard dog ikke længere. Han kørte fra sin konkurrent og alene i mål. Dermed har danskeren 3 minutter og 26 sekunder ned til Pogacar med tre etaper igen.

