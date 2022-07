Vilde Van Aert gør det igen

Jumbo-Vismas overraskende hårde arbejde i front af feltet på 8. etape af Tour de France gav pote, da Wout van Aert var klart stærkest i spurten på den afsluttende kategori-3-stigning.

Belgieren buldrede forbi Michael Matthews og Tadej Pogacar på målstregen i Lausanne, hvor Andreas Kron snuppede fjerdepladsen.

Jonas Vingegaard sad også med det lille favoritfelt til mål og tabte kun de fire bonussekunder, som Pogacar fik for sin tredjeplads.

Dermed er danskeren på løbets andenplads nu 39 sekunder efter den dobbelte mester Pogacar. Vinderen fra 2018, Geraint Thomas, ligger nummer tre med 1 minut og 14 sekunder op til sloveneren i gult.

Magnus Cort beholdt sin bjergtrøje endnu en dag, da kun Pogacar med en placering i top-2 på etapen kunne have taget den fra bornholmeren.

Det blev en mærkværdig etape, hvor et udbrud af en vis størrelse på forhånd var spået gode muligheder for at holde hjem i det let kuperede terræn.

Et større styrt tidligt på etapen sendte en del ryttere i asfalten. Blandt andre førende Tadej Pogacar, Primoz Roglic og Nairo Quintana var hurtigt nede, men alle i lav fart og uden at komme noget til.

Da feltet var genetableret, satte UAE og Jumbo-Visma sig frem og hjalp med at holde udbruddet på bare tre mand i kort snor.

UAE's forbrug af kræfter gav en smule mening, da Pogacar har vist, at han også kan vinde puncheurfinalerne.

Hvorfor Jumbo-Visma hjalp til i front, var sværere at forstå. Wout van Aert var selvfølgelig et godt vinderbud på etapen, men risikoen, for at Pogacar gik i top-3 og tog bonussekunder til Roglic og Vingegaard, var overhængende.

Det gik, som de to hold ønskede. Udbruddet med Mattia Cattaneo og Fred Wright, der undervejs havde sat en træt Frederik Frison, blev hentet henholdsvis lige inden og kort inde på den afsluttende målstigning.

4,8 kilometer med en gennemsnitlig stigningsprocent på 4,6, hvor ingen havde lyst til at forsøge et angreb i det voldsomme tempo, Pogacars bjerghjælper Rafal Majka satte.

Dermed endte det i den spurt, Jumbo-Visma drømte om, og Wout van Aert leverede sejren. Og så må det hollandske hold bare håbe, at Pogacar ikke vinder Touren med fire sekunder eller mindre til Vingegaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------