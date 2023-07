Vilde, vilde Vingegaard: - Det er formidabelt

Jonas Vingegaard ejer Tour de France, og de andre er statister i det franske Vinge-show.

Og det ved alle nu. Selv Pogacar. Med under 10 kilometer igen sagde han på holdradioen: - Jeg er færdig. Jeg er død.

De ord er ikke til at tage fejl af. Han gav op. Historisk.

Men det er også svært, når selv ikke en helt skandaløs blokade undervejs kunne stoppe den danske stjerne.

Men hvordan tager hovedpersonen det selv? Hans egne ord: formidabelt.

- Jeg er meget lettet. Der er mere end syv minutter ned, det er formidabelt. Men den er stadig ikke hjemme, siger han efter etapen i det officielle interview.

Jonas Vingegaard havde ikke regnet med at tage så meget tid på Pogacar. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi er superglade. Det er svært at forklare.

- Jeg vil gøre mit bedste. Jeg tror ikke, at Pogacar giver op. Han kommer til at forsøge noget på de sidste tre etaper, så jeg skal være klar. Vi er stadig ikke i Paris endnu.

Annonce:

Han forklarer efterfølgende over for Ekstra Bladet og den resterende presse, at han ikke havde forventet at tage så meget tid, som han gjorde.

- Vi håbede det, men jeg forventede det ikke.

Tadej Pogacar knækkede. Fuldstændig! Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Vild melding

Ret skal også være ret. Jonas Vingegaard blev kun firer på dagens etape. Først i mål kom den 25-årige østriger Felix Gall og i hælene på ham Simon Yates, inden Bilbao trillede ind foran Vingegaard.

Men nu er det nævnt, så lad os lige hoppe tilbage til 10 kilometer før mål. Til ordene fra Pogacar, der selv meldte sig ude af dette års Tour.

For prompte lød svaret fra sportsdirektørbilen, at Marc Soler skulle blive hos kaptajnen, og at Rafal Majka skulle sigte efter etapesejren.

Det skete ikke, og efter ordene øgede Jonas Vingegaard kun afstanden til sloveneren på vej op ad Col de la Loze.

Danskeren tog hele 5 minutter og 45 sekunder på dagens etape. Han er nu hele 7 minutter og 35 sekunder foran i klassementet.

Dagens vinder - Felix Gall. Foto: Tariq Mikkel Khan

En slagen mand bliver hjulpet i mål af sin holdkammerat. Foto: Tariq Mikkel Khan