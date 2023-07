Vilde Vingegaard: - Det bedste jeg nogensinde har kørt

Han fløj nærmest.

Jonas Vingegaard smadrede alt og alle på 16. etape af Tour de France, der var en 22,4 kilometer enkeltstart.

- Jeg havde det godt i dag. Det er den bedste enkeltstart, jeg nogensinde har kørt. Jeg er stolt og meget glad for sejren, siger Jonas Vingegaard i det officielle interview efter etapen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Skreg glæden ud

16 sekunder havde han på Pogacar efter første mellemtid. 31 sekunder efter anden. På tredje et minut og fem sekunder. Og til sidst hele et minut og 38 sekunder ned til sloveneren.

Og som TV 2-kommentatoren Rolf Sørensen sagde undervejs i kommenteringen,'så skal de (UAE, red.) ud at lave noget fuldstændigt vanvittigt i morgen.' For Jumbo-Visma og Jonas Vingegaard er nu intet mindre end et minut og 48 sekunder foran i den samlede stilling

Vingegaard fejrede sejren ved at kysse sin ring og skrige glæden ud, da han kørte over stregen, mens holdkammerat Wout van Aert, der sad i den varme stol, bogstavelig talt lettede på hatten for danskeren.



- Jeg overrasker mig selv i dag med den enkeltstart. Jeg havde ikke forventet, at jeg kunne gøre det så godt, lyder det videre i interviewet, inden han forholder sig til resten af touren.

- Nej (Touren er ikke afgjort, red.). Der er stadig mange svære etaper tilbage. Vi skal kæmpe, men vi ser frem til det.

