Vilde Vingegaard kører i gult til Paris

Jonas Vingegaard blev nummer to på enkeltstarten og fastholder sit komfortable forspring til Tadej Pogacar. Vingegaard er snublende tæt på at vinde Tour de France forud for transportetapen til Paris søndag

Kun styrt eller sygdom kan nu forhindre Jonas Vingegaard i at vinde Tour de France.

Det står klart efter lørdagens enkeltstart, hvor danskeren blev toer, kun overgået af sin holdkammerat Wout van Aert. Vingegaard var otte sekunder hurtigere end rivalen Tadej Pogacar.

Dermed skal han bare holde sig på cyklen, når rytterne søndag transporterer sig til Paris på 21. etape.

Lykkes det, er han vinder af Tour de France 2022.

Flyvende Vingegaard

Efter 19 dage i sadlen og 3172 kilometer på tværs af Danmark og Frankrig stod Jonas Vingegaard over for én sidste markant udfordring: 40 hårde kilometer på enkeltstartscyklen i direkte duel mod rivalen Tadej Pogacar.

Med et forspring på tre minutter og 26 sekunder havde danskeren i gult gode kort på styret - og det viste sig lynhurtigt, at der absolut ingen grund til bekymring var.

Jonas Vingegaard var flyvende.

Tadej Pogacar kørte stærkt, men Vingegaard kørte endnu stærkere og satte bedste første mellemtid - syv sekunder hurtigere end Pogacar.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danskeren i gult lyste endnu engang op på dagens etape. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Vanviddet fortsatte

De sidste tre uger har Wout van Aert brilleret i al slags terræn, og den bomstærke belgier var en af de helt store favoritter til at tage sin etapesejr nummer tre i årets Tour på dagens enkeltstart.

Og - naturligvis, fristes man til at sige - fortsatte han den vanvittige præstation i løbet på enkeltstarten.

Kort efter Pogacar og Vingegaards start kom fantomet van Aert i mål i klart bedste tid - hele 41 sekunder hurtigere end verdensmesteren i enkeltstartsdisciplinen, Filippo Ganna.

Van Aerts endelige vindertid lød på 47 minutter og 59 sekunder.

Dermed kunne belgieren fejre sin niende etapesejr i alt i verdens største cykelløb.

Sammen med dagens etapesejr vinder han også den grønne pointtrøje samt prisen som løbets mest angrebsivrige rytter - 'super combatif'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Wout van Aert har været i en klasse for sig i årets Tour de France. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Pogacar kunne ikke

I 2020 grundlagde Tadej Pogacar sin første Tour-sejr med en knusende præstation på løbets sidste enkeltstart.

På La Planche des Belles Filles smadrede han Primoz Roglic og kørte til Paris i gult dagen efter.

Det kunststykke var han dog langt fra at gentage i dag.

På både anden og tredje mellemtid mistede han sekunder til både Wout van Aert og Jonas Vingegaard. Danskeren derimod var fortsat i hopla og var bedst på samtlige af dagens mellemtider.

Den karismatiske slovener blev nummer tre på enkeltstarten. Han var 27 sekunder langsommere end etapevinderen, van Aert.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tadej Pogacar har kæmpet og kæmpet - men må køre til Paris som nummer to for første gang i karrieren. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Tæt på styrt

Med kun lidt over to kilometer til mål var det tæt på at gå galt for Jonas Vingegaard.

På dagens sidste nedkørsel kørte danskeren for hurtigt igennem et sving og måtte bremse ned og balancere rigtigt for ikke at ramme ind i bjergsiden.

Heldigvis lykkedes det at rette op på fejlen, men det var tydeligt, at Vingegaard efter chokket lettede lidt på trådet.

Få minutter senere kunne han køre over stregen som nummer to på etapen - 19 sekunder langsommere end holdkammeraten Wout van Aert og otte sekunder bedre end rivalen Pogacar.

Dermed fører Jonas Vingegaard Tour de France med tre minutter og 34 sekunder til Pogacar før morgendagens sidste etape til Champs-Élysées i Paris.