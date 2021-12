Vildt år for dansk cykling

2021 var et usædvanligt godt år for dansk cykelsport med store sejre og rekorder. Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, ser tilbage på året, der gik

Dansk cykelsport har de seneste år med syvmileskridt nærmet sig de bedste nationer i verden. Og 2021 markerede på ny, at de rød-hvide ryttere har gang i noget usædvanligt.

Rekordmange 26 ryttere var repræsenteret på World Touren, hvor der blev kørt 11 sejre ind. Det er en tangering af rekorden fra 1993, hvor de sejrende ryttere hed Rolf Sørensen, Bjarne Riis og Jesper Skibby.

- Det er den generation, de sammenlignes med – og de overgår den faktisk, siger Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

Han påpeger, at mangfoldigheden i dag understøtter, at Danmark er gået ind i en ny guldalder.

- Jeg hæfter mig ved diversiteten – hvor mange forskellige cykelryttere, der har vundet. Andreas Kron, for fanden… To World Tour-sejre var der ingen, der havde set komme. Mads Würtz Schmidt har vundet på World Touren.

- Foråret var helt vanvittigt. Hver eneste uge kom der meldinger om danske sejre fra Baskerlandet, Paris-Nice og Tirreno-Adriatico. Og indimellem vandt Kasper Asgreen og Mads Pedersen Flandern Rundt, E3 og Kuurne-Brussel-Kuurne.

- Det er på alle måder et vildt år – et rekordernes år. I forhold til sejre, til antal ryttere og til resultaterne, der er kørt hjem.

- Det er noget, der har været et længere tilløb til. For omkring fem år siden kom et kuld unge ryttere til. De skulle etablere sig, men nu er de fuldt integrerede og verdensstjerner.

- Ikke alle lykkes, men når man er 26 mand på World Touren, så burde det kaste flere sejre af sig, end dengang vi var otte mand, siger Michael Rasmussen.

Han har noteret flere bemærkelsesværdige præstationer og har faktisk svært ved at pege på den største:

- Det er en svær størrelse. Men den største overraskelse er uden tvivl Jonas Vingegaard. At han skulle komme fra baghjul og slutte på Tour de France-podiet og være den måske eneste seriøse udfordrer til Tadej Pogacar, må være sæsonens helt store overraskelse – også internationalt set, siger Rasmussen, der sagtens kan se det paradoksale i at fremhæve en andenplads blandt i alt 33 danske UCI-sejre.

- Ja, men det var kun verdens med afstand bedste cykelrytter, der var bedre i verdens største cykelløb.

- Det er et løb, hvor alle møder op med det bedste, de har, påpeger han.

Jonas Vingegaard overraskede alle - også sig selv - da han på Mont Ventoux kørte fra Tadej Pogacar og dermed grundlagde sin samlede andenplads i årets Tour de France. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Han kunne lige så godt have peget på Kasper Asgreens sejr i Flandern Rundt – den blot anden danske sejr i løbet og den femte sejr i et af cykelsportens fem monumenter.

- Det er et kæmpe, kæmpe resultat. Det er den måske mest prestigefyldte klassiker at vinde overhovedet. For mig er det årets mest underholdende cykelløb – man skal kunne køre op ad bakke, man skal køre brosten, og det har distancen.

- Der havde han altså en god uge, siger han med reference til sejren i E3 Harelbeke weekenden inden.

Tre etapesejre i samme Grand Tour var aldrig sket for en dansker, inden Magnus Cort gjorde det i årets Vuelta a España. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix

Der har også været andre store højdepunkter i det forgangne år. Eksempelvis under Vuelta a España, hvor Magnus Cort som den første dansker nogensinde vandt tre etapesejre i samme Grand Tour.

- Corts Vuelta var også vild. At vinde tre etaper i en Grand Tour er så usædvanligt. Det er næsten kun sprintere eller den samlede vinder, der gør det.

- Det er en meget eksklusiv klub, han kommer med i.

- Det kan godt være, at Vueltaen ikke er på niveau med Tour de France, men det var usædvanligt godt kørt, siger Michael Rasmussen, der gerne vil fremhæve en enkelt rytter mere.

- Jeg har kigget meget på Mikkel Honoré, der i manges øjne har kørt helt under radaren. Men han slutter altså som nummer 27 på verdensranglisten foran mange store navne. Det er imponerende, siger han om den 24-årige Deceuninck-Quickstep-rytter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lidt malurt i bægeret

Jakob Fuglsang var en skygge af sig selv under Tour de France. Hans sæson blev kun lidt reddet af en 3.-plads i Schweiz Rundt og en 12.-plads ved OL. Foto: Claus Bonnerup

I et år med enorm succes kan det ikke undgås, at der også er skuffelser. En af dem kommer fra den rytter, der de seneste år har været en af de mest stabile i leveringen af flotte resultater: Jakob Fuglsang.

- Det er bemærkelsesværdigt, at midt i al denne succes, så er der en mand, der ikke kan være tilfreds.

- Han har vel dårligt nok været i nærheden af en sejr, siger Michael Rasmussen.

Selvom Jakob Fuglsang set over de seneste ti år med afstand har været den bedste danske cykelrytter, har han fra tid til anden haft sæsoner, hvor han ikke har været DEN bedste.

Men 2021 har alligevel været anderledes.

- Det er ikke fordi, han er blevet en dårligere cykelrytter. Men på sådan et år er det ikke nok til at være blandt de fem bedste danskere på verdensranglisten. Det er vildt, siger Rasmussen, der ser det som en tendens.

I hvert fald øjner han ikke tegn på, at Fuglsang i de kommende tre sæsoner hos Israel Cycling Academy pludselig genfinder de takter, der sikrede ham sejre i Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt.

- Når han om tre måneder fylder 37 år, er der ingen grund til at tro, at resultaterne bliver bedre. Det er svært at se ham lave en ’Valverde’ og blive verdensmester som 38-årig, siger Michael Rasmussen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mere succes

Selvom de danske herrer har oplevet et fantastisk år på landevejen, så er det ikke det eneste sted, hvor armene har været rakt over hovederne.

For de danske cykelkvinder har også haft et godt år.

Således har Emma Norsgaard kørt seks sejre hjem - blandt andre en etapesejr i kvindernes Giro d'Italia og den samlede sejr i etapeløbet Ceratizit Festival Elsy Jacobs.

Emma Norsgaard er den mest vindende kvindelige danske rytter i 2021. I kvindernes første Paris-Roubaix (billedet) blev hun også bedste dansker som nummer seks. Foto: Jonas Olufson

Også Cecilie Uttrup Ludwig stak næsen helt frem, da hun vandt en etape i World Tour-løbet Vuelta a Burgos.

Og så havde banecykling også en flot sæson personificeret i Michael Mørkøv og Lasse Norman, der vandt både VM og OL i parløb, mens Amalie Dideriksen og Julie Leth fik OL-sølv i disciplinen.

Desuden fik 4000 meter-holdet OL-sølv, selvom de indtil semifinalen, hvor Frederik Rodenberg påkørte en britisk rytter lignede store guldfavoritter på vej mod overlegen verdensrekord.