Vildt drama i Vejle: Verdensmester-triumf efter forrygende dansk show

Belgiske Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan) vandt torsdag 2. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt med start i Viborg og mål i Vejle.

Van Aert, der er forsvarende verdensmester i cykelcross, stak af kort før mål med et eksplosivt angreb op ad den berygtede stigning på Kiddesvej og kunne køre alene over målstregen.

Alexander Kamp fra danske Team Waoo forsøgte at følge med van Aert, men måtte tage til takke med en andenplads.

Onsdagens etapevinder, Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport), kom ind som nummer fire, 11 sekunder efter den belgiske vinder.

Med torsdagens sejr overtager Wout van Aert løbets blå førertrøje med seks sekunder ned til Alexander Kamp.

Etapen blev indledt med, at et udbrud på fem ryttere slap væk fra feltet. Én af de fem var Chris Anker Sørensen (Riwal), der er i gang med at køre sit sidste professionelle cykelløb.

Med i udbruddet, der undervejs nåede op på et forspring på seks minutter, var også sidste års vinder af løbets bakketrøje, Nicolai Brøchner (Holowesko Citadel).

Det blev hurtigt klart, at det var bakkespurterne, som Brøchner var på jagt efter torsdag. Den 25-årige dansker var således hurtigst på de fire indlagte bakkespurter på etapen og skal derfor køre i løbets bakketrøje fredag.

Efter den sidste bakkespurt med cirka 40 kilometer tilbage af etapen var Brøchners mission fuldført, og han lod sig med det samme falde tilbage til feltet.

Chris Anker Sørensen gjorde, hvad han kunne for at holde liv i håbet om en sejr på i Vejle, men blev som den sidste fra dagens udbrud indhentet med 17 kilometer tilbage.

33-årige Sørensen nåede at være den første rytter på den stejle Kiddesvej, men blev kort efter overhalet af Rasmus Guldhammer (Team Waoo), der var stukket af.

Guldhammer nåede at køre én af de tre omgange på den 5,7 kilometer lange rundstrækning i Vejle, før han blev indhentet.

Med lidt over en omgang tilbage stod det klart, at sidste års vinder i Vejle, Mads Pedersen, ikke ville gentage succesen, efter han blev sat fra favoritgruppen, da Kiddesvej skulle bestiges for tredje gang.

På samme omgang var den danske juniorverdensmester, 18-årige Julius Johansen, stukket af fra feltet sammen med amerikanske Robin Carpenter (Rally Cycling).

Det så ud til, at de to ryttere kunne nå i mål foran resten af feltet, men Wout van Aerts angreb halvanden kilometer fra målstregen var for stor en mundfuld for de to, der endte som henholdsvis fem og tre på etapen.

