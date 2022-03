Vildt trafik-mareridt venter

Har man oplevet Tour de France på første hånd, så ved man, at det kan være lidt af et cirkus.

Og det er lige præcis det, der venter københavnerne, når verdens største cykelløb kommer til den danske hovedstad og lukker store dele af byen ned i flere dage.

Lige midt i sommerferien vil gaderne således være fyldt med skilte, afspærringer og frivillige, der skal dirigere trafikanter i andre retninger. Og det kommer til at give visse udfordringer.

Det erkender Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Der er altid nogen, der skal være bekymret, når vi lukker byen ned, og særligt når vi kommer til at gøre det delvist gennem flere dage og selvfølgelig også lige på et højdepunkt i forhold til, at folk skal på ferie, siger hun til den danske presse i anledning af, at Touren begynder i byen om 100 dage.

- Derfor sætter vi alt ind på at kommunikere fra start af omkring, hvordan folk skal huske at planlægge deres ferier, så de ikke pludselig ramler ind i den her lukkede by.

Sophie Hæstorp Andersen (S) sammen med Tour-direktør Christian Prudhomme. Onsdag var de med til at markere, at der er 100 dage til Tour de France-starten i København. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Allerede i dagene op til starten den 1. juli vil københavnerne opleve veje og områder, der er afspærret i det centrale København, som skal lægge asfalt til Tourens første etape.

Eksempelvis i forbindelse med holdpræsentationen d. 29. juni, hvor de 176 ryttere skal cykle gennem byens gader for at nå frem til Tivoli, hvor præsentationen foregår.

Et par dage senere gælder det så den 13 kilometer lange enkeltstart, hvor de mange stjerner blandt andet skal forbi Dronning Louises Bro, Kastellet, Den lille Havfrue, Parken, Amalienborg og Kongens Nytorv.

Og det betyder altså, at der skal tænkes i alternativer for de mange trafikanter.

- Eksempelvis skal de 40.000 daglige cyklister på Dronning Louises Bro i en periode køre udenom, og det bliver en opgave i sig selv. Ikke kun for bilisterne, men også cyklisterne, der skal vænne sig til at køre andre veje, siger Sophie Hæstorp Andersen.

- Men jeg er også meget fortrøstningsfuld. At nogen råber op og er bekymret gør, at vi strammer os an, og så skal man bare huske på, at der er lige så mange som jeg, der også bare glæder sig helt vildt.

Københavns overborgmester har derfor også en opfordring til københavnerne:

- Sæt jer ned og kig på ruten. Prøv allerede nu, at orienter jer omkring ruten og begynd at lægge jeres ferieplaner derefter. Skal man ud af byen, skal man måske gøre det dagen før eller dagen efter. Vil I gerne være i byen og opleve det, så læg planer omkring, hvor i byen, I skal være.

Danmark er vært for tre Tour-etaper. Efter enkeltstarten i København venter knap først 200 kilometer fra Roskilde til Nyborg, inden løbets danske del slutter med 182 kilometer mellem Vejle og Sønderborg.