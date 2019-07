Vildt vejr venter: Lyn og torden rammer Touren

VAL THORENS (Ekstra Bladet): Hvis man ikke synes, at rytterne i Tour de France har været ude for nok prøvelser – så venter der dem endnu en prøvelse på næstsidste etape lørdag.

For ikke nok med, at de skal okse op ad den 33,5 km lange stigning – de skal gøre de i voldsom regn og i ti graders varme.

Ekstra Bladets Tour-hold blev gennemblødt af at være under et minut uden for – og vejrusigten for resten af dagen lover det samme vejr.

Ikke helt ideelt at køre cykelløb i, mener Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Rytterne nede i gruppettoen gider ikke i dag – de tænker kun på at komme til Paris.

- Og for dem, der skal køre om kap, kan vejret få etape-afgørende betydning. Og dermed potentielt også afgøre Touren.

- Vi får se, hvem der kan omstille sig fra 40 grader i Nîmes i onsdags til de ti grader i dag, siger Michael Rasmussen.

De vilde scener med mudderskred på fredagens etape kommer vi nok ikke til at se – men der kan faktisk drages paralleller til den historiske etape fredag.

- Arrangørerne og kommissærerne kan mene, at det lyner og tordner for meget, så det er for farligt. Dermed kan vi ende i en lige så grotesk situation som i går. Det er et muligt scenarie, siger Michael Rasmussen.

Rytterne starter i Albertville kl. 14.30 og kommer på den afkortede etape ind på stigningen til Val Thorens efter blot en halv times kørsel.

