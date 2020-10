- Ville have elsket at vinde

På løbets højeste punkt eskalerede et eventyrligt Giro-drama, hvor favoritterne blev overladt til sig selv og hinanden. Jakob Fuglsang udnyttede udfordringen til at levere en tiltrængt toppræstation

Sølle 15 sekunder!

Det er afstanden mellem nummer et og tre i Giro-klassementet efter kongeetapen, som gav alt det drama, man kunne have håbet på.

Løbets top-10 blev flået fra hinanden i et spektakulært Stelvio-show, hvor det var mand mod mand i et vidunderligt væddeløb.

Det var nærmest symbolsk, at løbets højeste punkt, Cima Coppi, også blev rammen for højdepunktet i handlingen.

Jakob Fuglsang (Astana) leverede et fornemt comeback, Wilco Kelderman (Team Sunweb) overtog den lyserøde førertrøje, Joao Almeida (Deceuninck – Quick-Step) gik ned, og to af løbets helt store åbenbaringer, Jai Hindley (Team Sunweb) og Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), spurtede om sejren med australieren som vinder.

Forpustet? Det var de mange tilskuere, som havde bevæget sig hele vejen op til toppen af Stelvio-passet i 2.758 meters højde også!

Det legendariske Stelvio-pas var smukt for fotografer og fans, men modbydeligt for rytterne. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Det emmede af cykelfeber.

Med vafler som benzin besteg et belgisk par de sidste 14 kilometer af stigningen i håbet om at se Thomas de Gendt (Lotto Soudal) nappe en etapesejr - for selvfølgelig var han i udbrud igen.

Det samme var to danske motionister, som på den anden side af toppen havde gjort velfortjent stop i solen, efter at have cyklet hele vejen fra bunden.

De var ikke de eneste med dansk pas, som havde gode ben på 18. etape.

Jakob Fuglsang lå inden torsdagens bjergslag nummer 12 sammenlagt, men Astana-kaptajnen avancerede til en 6. plads efter fornem kørsel på kongeetapen.

Danskeren susede ind over stregen som nummer fire – foran blandt andre løbets nye mand i lyserødt, Wilco Kelderman.

Wilco Kelderman (Team Sunweb) i ensom kamp, men kræfterne var godt givet ud. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Joao Almeida (Deceuninck – Quick-Step) led på kongeetapen og mistede førertrøjen, da han satte flere minutter til. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

- Jeg havde elsket at vinde etapen, men alt i alt er jeg glad for min præstation og dagens resultat, som også flytter mig også op i den samlede stilling. Det viser virkelig, at intet er afgjort endnu, og at man altid skal blive ved med at kæmpe, siger Fuglsang i en pressemeddelelse fra Astana.

- Jeg følte mig godt kørende og leverede et godt løb. Jeg tror, alle gav alt, hvad de havde, ude på vejene, og det samme gjorde jeg, siger han.

Astana-kaptajnen er efter dagens etape et minut og 44 sekunder fra en top 5-placering, mens han har tre minutter og 59 sekunder op til førstepladsen.

Der resterer tre etaper, hvoraf lørdagens tredobbelte Sestriere-forestilling samt søndagens enkeltstart i Milano ligner de bedste bud for at lave yderligere ravage.

Kæmpe optur til Fuglsang!

