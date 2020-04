Vinder Flandern Rundt - hjemme i stuen

Når man om et par år åbner historiebøgerne og kigger efter vinderen af Flandern Rundt i 2020, så vil der ikke stå noget navn - i hvert fald ikke skrevet ind på løbsdatoen 5. april.

Coronavirussen satte en stopper for årets udgave - men arrangørerne fandt alligevel en løsning. Sådan da.

For de havde inviteret 13 ryttere, der alligevel skulle have kørt, til at deltage i en virtuel udgave, der blev afviklet søndag, hvor det rigtige løb skulle have været kørt.

Ruten var dog kun de sidste 31 km og de tre sidste stigninger, Kruisberg, Oude-Kwaremont og Paterberg, af den oprindelige rute - og her viste hjemmebanefavoritten Greg Van Avermaet (CCC), at han er i god form.

For med 13 km igen satte han et angreb ind på eksplosive Paterberg og efterlod sine fire følgesvende, Nicolas Roche, Oliver Naesen, Thomas De Gendt og Remco Evenepoel, bag sig.

Her blev de resten af løbet, hvor kameravinklen dels skiftede mellem de virtuelle cykelryttere og de faktiske hjemme i stuerne på deres hometrainere.

Løbet, der blandt andet blev transmitteret direkte i belgisk tv, varede lige knap tre kvarter - men det betyder ikke, at der blev kørt langsomt. Således vandt Van Avermaet efter at have trådt imponerende 434 watt i gennemsnit.

Greg Van Avermaet var den bedste på hometraineren søndag, da han vandt den virtuelle udgave af Flandern Rundt. Foto: Gonzalo Fuentes /Reuters/Ritzau Scanpix

På målstregen i den fiktive version af byen Oudenaarde var Van Avermaet 20 sekunder hurtigere end AG2R's Oliver Naesen, der lige nøjagtig henviste Sunwebs Nicolas Roche til tredjepladsen.

I virkeligheden har Greg Van Avermaet aldrig vundet Flandern Rundt. Han har syv gange klemt sig ind i top-10, og han blev nummer to i 2014 og 2017 efter henholdsvis Fabian Cancellara og Philippe Gilbert.

Vinderen af 2019-udgaven, italienske Alberto Bettiol (EF Education), endte med at blive nummer 12 og dermed sidst, da Sunweb-rytteren Michael Matthews udgik undervejs - hans gear satte sig fast i højeste udveksling på Oude-Kwaremont, og han kunne ikke selv reparere det.

Arrangørerne håber, at 2020-udgaven af Flandern Rundt kan køres på et senere tidspunkt.

Flandern Rundt 2020 1. Greg Van Avermaet (CCC) 43.17 minutter

2. Oliver Naesen (AG2R) +20

3. Nicolas Roche (Sunweb) +21

4. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) +50

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) +1.33

6. Remco Evenepoel (QuickStep) +1.42

7. Tim Wellens (Lotto-Soudal) +2.08

8. Wout van Aert (Jumbo-Visma) +2.21

9. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) +2.38

10. Zdenek Stybar (QuickStep) +3.29

11. Yves Lampaert (QuickStep) +3.29

12 Alberto Bettiol (EF Education) +3.39 Michael Matthews fuldførte ikke.

