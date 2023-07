Vinder-pressemøde afbrudt pludseligt

Det var en voldsom præstation, som canadiske Michael Woods leverede søndag, da han vandt 9. etape af Tour de France.

Den 36-årige Israel-Premier Tech-rytter kom med i udbruddet fra starten, og selvom både Matej Mohoric og Matteo Jorgensen lå foran Woods på den sidste stigning, indhentede canadieren dem og kørte til sidst alene over målstregen på Puy de Dôme.

Der var derfor rigtig god stemning i Israel-Premier Tech-lejren efter etapen, hvilket i den grad kom til udtryk på pressemødet.

Her afbrød Hugo Houle og Simon Clarke det virtuelle pressemøde, som kort måtte stoppes, da holdkammeraterne lige skulle give deres besyv med om, hvordan de oplevede dramaet, hvilket fik en stor del af journalisterne til at grine.

Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Annonce:

- En drøm, der går i opfyldelse

Michael Woods nærmer sig så småt enden på cykelkarrieren, og den rutinerede canadier har også vundet flere flotte sejre i løbet af sin karriere.

Blandt andre to etapesejre i Vuelta a España.

Der er dog intet, som slår søndagens triumf i Tour de France.

- Det her har været mit største mål i karrieren. Det er uden tvivl det største resultat, jeg har lavet som cykelrytter.

- Jeg bliver 37 år senere på året, så jeg følte, at muligheden for at vinde en Tour-etape var ved at forsvinde, så at have vundet en etape i Tour de France nu er en drøm, der går i opfyldelse, og jeg er super stolt og taknemmelig, siger Woods.

Canadieren og resten af feltet kan mandag se frem til en velfortjent hviledag, inden rytterne brager videre tirsdag, når der venter endnu en etape med en masse bjerge.