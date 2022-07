Cykling ... 13. jul. 2022 kl. 15:48 Gem artikel Gemt artikel

Vingegaard afslører særligt venskab: - Vi drikker øl sammen

Primoz Roglic og Jonas Vingegaard deler kaptajnrollen på Jumbo-Visma, men selvom den slovenske holdkammerat kan ende med at stå i vejen for en dansk Tour-sejr, så er forholdet mellem de to stjerner fantastisk