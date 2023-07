Vingegaard afslører: Vil køre OL

Jonas Vingegaard vil gerne deltage ved de olympiske lege i Paris næste år.

Den dobbelte danske Tour de France-vinder har meddelt landstræner Anders Lund, at han er klar til at køre OL.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at køre OL. Jeg har sagt til Anders Lund, at hvis han vil have mig med, så er jeg klar.

- Det er ikke en rute, der passer mig 100 procent, og der er mange andre gode danskere, så det kan være, at han fravælger mig, siger Vingegaard.

Ved OL i Paris skal rytterne ud på 273 kuperede kilometer med 2800 højdemeter.

Anders Lund sagde kort efter til TV 2, at han hilser klarmeldingen fra Vingegaard velkommen og håber at se Tour-vinderen på landsholdet i 2024, men en OL-billet kan han endnu ikke love.

Landstræneren forklarer, at han efter alt at dømme skal udtage fire ryttere til OL, og at det ikke er sikkert, at der bliver plads til Vingegaard.

Selv om der er stigninger på OL-ruten, så vurderer Anders Lund, at det peger i retning af en spurtafgørelse, hvor andre danske ryttere kan vise sig at være stærkere kort.

Det læner sig op af det, Anders Lund sagde i et interview med Ekstra Bladet allerede tirsdag.

- Når det kommer til OL, handler meget om ruten, og det er ikke sådan, at Jonas er garanteret en plads. Der er ikke direkte udtagelse, fordi man vinder Tour de France.

- Det hænger også sammen med, at det danske niveau er så højt, så du skal stå tidligt op i øjeblikket for at blive udtaget til de her ting, sagde Anders Lund til Ekstra Bladet.

Vingegaard har ikke tidligere kørt for landsholdet til EM, VM eller OL.