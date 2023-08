Vingegaard afværgede katastrofe i umulige forhold

DSM vandt lørdag 1. etapes holdtidskørsel i Vuelta a España, som blev indledt med start og mål i Barcelona.

DSM-rytteren Lorenzo Milesi kørte først ind over målstregen, og den italienske U23-verdensmester i enkeltstart snuppede dermed løbets første røde førertrøje.

Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma var 32 sekunder efter vinderholdet og blev blot nummer 11. Det havde dog en årsag, og den var Vingegaard involveret i.

Uvejret og sigtbarheden var skrækkelig i Barcelona lørdag aften. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Den danske Tour de France-vinder forklarede, at han punkterede undervejs på holdtidskørslen. Holdet havde aftalt at vente, hvis enten Vingegaard eller Primoz Roglic blev ramt af uheld.

- Jeg havde en punktering og var nødt til at skifte cykel. Så holdet var nødt til at vente. Det havde vi aftalt at gøre, hvis det skete for mig eller Primoz. Det var noget rod, at det skulle ske, siger Vingegaard til TV 2 Sport.

Regnvejret i Barcelona blev værre og værre, som holdtidskørslen skred frem.

Det blev en stor fordel for DSM, som havde sat en tid, inden vejret for alvor blev slemt.

Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

- Vi er bare glade for at komme igennem. Det var ikke helt lyst, og det regnede en del, men det kunne vi jo ikke ændre på, siger Vingegaard.

Movistar med Enric Mas som kaptajn blev nummer to, og holdet var kun lidt over et halvt sekund fra sejren.

Quick-Step med Remco Evenepoel blev nummer fire - seks sekunder efter vinderen.

Den belgiske stjerne var rasende, efter han var kommet i mål og brokkede sig kraftigt over forholdene på tv-billederne.