Vingegaard afviser: Det kommer ikke til at ske

Hvis man spørger de danske cykelfans, vil de fleste nok håbe, at Jonas Vingegaard fortsætter sin cykelkarriere mange år endnu.

Vingegaard er 26 år, og der kan derfor naturligvis stadig være en del år tilbage som cykelrytter.

Danskeren har gjort sig flere tanker om, hvor længe han vil fortsætte, og han overvejer på ingen måde at køre helt til, at han for eksempel bliver 40 år.

- Det gør jeg sateme ikke, he he. Jeg kommer nok ikke til at køre til, at jeg er 35-40 år, fordi jeg jo også er meget et familie-menneske, og jeg vil også gerne opleve noget af Fridas ungdom, siger den forsvarende Tour-vinder i et interview med Ekstra Bladet tidligere på året.

- På den måde kommer jeg ikke til at fortsætte til, at jeg er 35 eller 40. Det gør jeg ikke.

Med mange, mange timer på cyklen er der ikke tid til meget andet for Jonas Vingegaard Rejser 250-300 dage om året: Ingen tid til venner

Familien skal være glade

I foråret landede Jumbo-Visma en ny lang kontrakt med Vingegaard, som danskeren naturligvis nu forholder sig til. Som altid er familien dog det vigtigste for Jumbo-kaptajnen.

- Nu har jeg underskrevet en ny femårig kontrakt, og det er til og med 2027, så er jeg 31 år. Jeg vil ikke sige, at jeg stopper derefter. Jeg tror mere, at vi tager en status og ser, om det hele fungerer.

- Hvis alt fungerer, så tror jeg helt klart, at jeg fortsætter. Det kommer også meget an på, om vi er glade i det, og om det fungerer. Om jeg og familien er glade. Først og fremmest familien, men så må vi se, hvordan alting går.

Tour-helten vil helst kun køre på cykel, hvis familien er glad. Foto: Claus Bonnerup

- Det er også det samme nu. Hvis det om to år ikke længere fungerer for os, så kan det være, at det på et eller andet tidspunkt er bedre at sige stop og sige, at jeg prioriterer familien frem for at køre cykelløb.

Det går løs med Tour-forsvaret på lørdag i Bilbao.

