Vingegaard afviser: - Ikke en katastrofe

Jonas Vingegaard led under sit eget holds taktik, da Tadej Pogacar tog yderligere sekunder på den danske stjerne. Men det er ikke et problem, siger han selv

LAUSANNE (Ekstra Bladet): 8, 13, 10, 4 og 4.

Siden starten på årets Tour de France i København har Danmarks helt store håb, Jonas Vingegaard, tabt sekunder til sin største rival etape efter etape.

På lørdagens 8. etape var det igen Tadej Pogacar, der kunne tage yderligere tid på den danske stjerne - og det skete ikke mindst med hjælp fra Vingegaards eget hold, Jumbo-Visma.

Storholdets hårde arbejde for at holde snor i udbruddet på etapen var nemlig en helt bevidst plan. På den måde skulle de sætte superstjernen Wout van Aert op til en etapesejr - en plan, der lykkedes.

Jonas Vingegaard i baggrunden jubler over sin holdkammerat, Wout van Aert, der tog sejren på 8. etape. Foto: Claus Bonnerup

Men planen betød også, at sloveneren i den gule trøje kunne køre ind på tredjepladsen og igen-igen tage bonussekunder og dermed tid på Vingegaard.

Men det er ikke et problem, mener den 25-årige dansker selv.

- Det har vi snakket om, og det er en kalkuleret risiko, vi har lavet. Vi er kommet til Touren med to mål, og det er både grønt og gult (point- og førertrøjen, red.) i Paris. I dag var en rigtig god mulighed for, at Wout kunne tage en masse point på dem, der ligger nummer to og tre i pointkonkurrencen. Det lykkedes, og ja, så fik Pogacar fire bonussekunder. Det er til at leve med.

- Men gør holdets ambitioner om den grønne trøje ikke dit liv sværere i forhold til den gule?

- Jeg tror, at alt kan kombineres. I dag (lørdag, red.) taber jeg fire sekunder, men i sidste ende tror jeg ikke, at Touren vil blive afgjort med fire sekunder. Jeg ser det ikke som et problem, og vi vil se i bjergene, hvordan vi står. Jeg prøver bare at gøre mit bedste hver dag, forklarer han over for Ekstra Bladet.

For selvom det ikke behager thyboen at tabe sekunder, så virker selvtilliden til at være i top. Det er i bjergene, at han skal hale ind på sloveneren.

- Vi vidste, at der ville være en risiko for, at Pogacar ville tage nogle sekunder, og han tog fire. Det er ikke en katastrofe. Jeg har aldrig hørt om en Tour, der er blevet afgjort på fire sekunder.

Mens Jonas Vingegaard ikke fokuserer særlig meget på de tabte sekunder, så tyder mere og mere på, at det bliver et parløb mellem ham og Tadej Pogacar i kampen om at indtage det øverste trin på podiet i Paris.

Tidligere har danskeren ellers gjort en dyd ud at fremhæve, at der er mange i klassementet at holde øje med, men nu virker der kun til at være én mand at holde styr på.

- Jeg prøver at fokusere på Pogacar og prøver at gøre mit bedste hver dag. En dag, som i dag passer mig ikke rigtig så godt, men jeg ville gerne sidde på hans hjul i tilfælde af, at han ville prøve at angribe længere ude, forklarer Vingegaard.

I kampen om den grønne pointtrøje ligger Wout van Aert nu klart i spidsen med 264 point. Fabio Jakobsen (Quick-Step) og Tadej Pogacar (UAE Emirates) følger efter med henholdsvis 149 og 128 point.

I det samlede klassement ligger Jonas Vingegaard nummer to med 39 sekunder op til Pogacar, mens Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) indtager tredjepladsen.

Briten har 1 minut og 14 sekunder op til førstepladsen.