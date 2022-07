Vingegaard afviser prompte: - Vi er stadig to

ARENBERG (Ekstra Bladet): Særligt ét spørgsmål pressede sig på efter onsdagens etape af årets Tour de France.

Betyder Primoz Roglic' store tidstab, at der nu kun er én kaptajn på Jumbo-Visma? Og at den kaptajn hedder Jonas Vingegaard?

Men til det var svaret klart og tydeligt.

- Nej, jeg er ikke enekaptajn. Vi er begge to stadigvæk lige kaptajner, lød det prompte fra Jonas Vingegaard.

Primoz Roglic' skulder gik af led, da han styrtede på brostensetapen og tabte tid. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Det svar kommer på trods af, at Jonas Vingegaard blot endte med at tabe 13 sekunder til favoritten Tadej Pogacar, mens danskerens medkaptajn, Primoz Roglic, efter et styrt halsede langt efter og nu har 2 minutter og 17 sekunder op til den forsvarende Tour-vinder.

Samme besked kom også fra holdets sportsdirektør, Frans Maassen:

- Nej, det er for tidligt. To minutter betyder ikke, at man har tabt Tour de France. Okay, i dag (onsdag, red.) var ikke den bedste dag, men der er mange dage i vente, og så må vi se, hvad planen bliver.

Og de udtalelser køber Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- I dag var det tilfældighedernes spil. Vi ved ret beset ikke, hvor god Primoz Roglic er i forhold til Jonas Vingegaard. Derfor er det både forståeligt og fornuftigt, at de fortsat vil køre med to kaptajner og holde begge til i klassementet, siger han.

På fredag kan der til gengæld komme nogle svar, der vil indikere, om det stjernespækkede hollandske mandskab kommer til at satse 100 procent på Jonas Vingegaard eller ej.

- På fredag bliver vi klogere, når rytterne skal op ad La Planche des Belles Filles. Vi ved, at Tadej Pogacar kører stærkt opad, men vi ved stadig ikke, hvem af Vingegaard og Roglic der er bedst kørende.

Alligevel peger pilen for nu i Jonas Vingegaards retning, og det vidnede et af journalisternes spørgsmål til Primoz Roglic efter etapen også om:

- Føler du, at du har tabt Tour de France?

- Jeg er ikke så langt fremme i min tankegang. Mest af alt tænker jeg på at komme mig.

Efter dagens etape er afstanden mellem danskeren og hans slovenske holdkammerat 1 minut og 56 sekunder i Vingegaards favør.

I det samlede klassement er Jonas Vingegaard 21 sekunder efter UAE-stjernen Tadej Pogacar.

Wout van Aert fra Jumbo-Visma fører fortsat løbet.

