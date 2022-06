Vingegaard afviser spin-anklager: - Ofte er det bullshit

Søndag er sidste års Tour de France-toer Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) til start i det franske etapeløb Criterium du Dauphiné.

Et løb, der traditionelt bruges som Tour-opvarmning, og hvor mange vindere efterfølgende har taget den gode form med ind i Touren og leveret et topresultat.

Men Vingegaard vil ikke gå efter et topresultat, hævder han.

- Vi har et sindssygt stærkt hold og vil prøve at gå efter den samlede sejr med Primoz (Roglic). Jeg er her mere for træningens skyld, siger danskeren til TV 2 Sport.

Landsmændene Mathias Norsgaard (Movistar) og Niklas Eg (Uno-X), som også er til start i løbet, tror dog ikke helt på den ydmyge jydes påstand om, at han ikke vil køre for et topresultat.

- Ofte er det bare bullshit. Selvfølgelig kommer han for at kunne steppe ind og vinde, hvis han er bedre end Roglic, siger Norsgaard med til smil til TV 2 Sport.

Mathias Norsgaard efter Paris-Roubaix i 2021. Foto: Jonas Olufson

Eg mener også, at Vingegaard vil forsøge at køre efter klassementet i Tour-opvarmningen, men Vingegaard fastholder, at der ikke er tale om spin fra hans og holdets side i udmeldingen.

- Nej, det er det overhovedet ikke. Vi må se. Det kommer også an på, hvordan de første fem-seks dage er.

- Hvis det er nemt, og jeg kommer igennem uden tidstab og med mange kræfter, kan det da godt være, at jeg begynder at gå efter det. Men mindsettet er, at jeg ikke skal sætte mig op efter det, slår han fast.

Der er i alt syv danskere med i løbet. Foruden Vingegaard, Eg og Norsgaard er også Anthon Charmig (Uno-X), Jonas Gregaard (Uno-X), Mikkel Honoré (Quick-Step) og Julius Johansen (Wanty).

Der er otte etaper i løbet, som slutter søndag i næste uge.