Vingegaard afviser: - Vil ikke snakke om det

HAUTACAM (Ekstra Bladet): Et stort smil, lidt rysten på hovedet, et luftkys og en knyttet næve.

Jonas Vingegaard Rasmussen fra Hillerslev i Thy kørte først over målstregen på toppen af Hautacam og tog over et minut på sin nærmeste forfølger, Tadej Pogacar, på 18. etape af Tour de France.

Men selvom afstanden ned til den slovenske rival nu er på hele 3 minutter og 26 sekunder med kun to reelle etaper tilbage, så var der noget, den 25-årige danske stjerne IKKE vil tale om.

- Du tog et kæmpe skridt mod den samlede sejr. Kan vi snakke om det, eller vil du ikke snakke om det endnu?

- Jeg vil ikke snakke om det. Der er også en dag i morgen og i overmorgen inden Paris. Så lad os tale om det om to dage, siger han i sit vinderinterview.

Jonas Vingegaard var fuldstændig suveræn, da han satte Tadej Pogacar til vægs på Hautacam. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Forinden var danskeren yderst taknemmelig for sine Jumbo-Visma-holdkammerater, der fik en stor tak for deres arbejde på 18. etape.

Et arbejde, der i sidste ende betød, at Jonas Vingegaard med Wout van Aert foran sig kunne køre Tadej Pogacar helt i sænk på Hautacam, inden danskeren kunne køre alene mod stregen.

- Alle var fantastiske. De var alle fantastiske i dag. Så tusind tak til til mine holdkammerater. Jeg kunne aldrig have gjort det uden dem.

- Det er utroligt. I morges sagde jeg til min kæreste og min datter, at jeg ville vinde for dem, og det gjorde jeg. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg vandt for dem.

- Den her er til mine to piger derhjemme, siger Vingegaard, der sammen med sin kæreste, Trine, har datteren Frida.

Fredag venter der Jonas Vingegaard og co. en 189 kilometer flad etape, inden en 40 kilometer lang enkeltstart er på menuen lørdag.

Årets Tour de France slutter i Paris søndag.