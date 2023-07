Vingegaard bekræfter: Flytter fra Danmark

Den dobbelte Tour de France-vinder Jonas Vingegaard løftede onsdag sløret for fremtidsplanerne for ham selv og den lille familie

Jonas Vingegaard er en folkehelt, og onsdag kunne han endelig vende hjem til Danmark, hvor han blev fejret for sin Tour de France-sejr.

Men 'hjem' forbliver ikke Danmark længe endnu. I hvert fald ikke når det kommer til bolig.

Tidligere på ugen fortalte Jonas' hustru, Trine Marie Hansen, til Ekstra Bladet, at parret ikke kan bo i Danmark, da der ikke er nogen bjerge.

Jonas, Frida og Trine har planer om at flytte fra Glyngøre - muligvis til Schweiz. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og da Ekstra Bladet så mødte hovedpersonen selv på Københavns rådhus onsdag, erklærede han sig enig.

- Trine har fortalt, at I ikke kan bo i Danmark, da der ikke er nogen bjerge. Hvordan har du det med at flytte fra Glyngøre?

- Ja, men det jo ikke på grund af ... eller jo, det er også på grund af bjergene, men det er lige så meget, at Frida ikke trives med at rejse så meget, så vi skal have et fast hjem, udtalte Jonas Vingegaard til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Men ja, vi havde da helt klart foretrukket at blive hjemme i Danmark.

Ikke købt hus

Rygterne har gået omkring Schweiz som mulig destination, og det lyder også fra manden selv, at det er der, de kigger på bolig.

- Er det Schweiz, som turen går til?

- Ja, det tror vi. Men vi har ikke helt besluttet os endnu, fortalte Jonas Vingegaard.

- Så I har ikke fundet huset endnu?

- Nej.

Ekstra Bladet har snakket med Trine Marie Hansen, Jonas Vingegaards kone, og spurgt hende til skepsis om doping, flytteplaner og præmiepenge Ekstra Bladet mødte søndag Jonas Vingegaards hustru, Trine Marie Hansen, i Paris. Her talte hun blandt andet også om boligsituationen.

Kan nyde skattefordele

Det lader altså til, at Jonas og familien flytter fra Glyngøre. Men dermed må han også sige farvel til en nær ven.

- Hvad med kebab-manden fra Glyngøre, tror du, at han kommer til at savne dig?

- Ja, det tror jeg. Jeg tror egentlig, at jeg er hans bedste kunde, udtalte Jonas Vingegaard.

Tager familien på tre til Schweiz, vil han ikke blive den første dansker, der gør det.

Mads Pedersen er en af de populære danske ryttere, som har valgt at bosætte sig i landet.

Her nyder Lidl-Trek-rytteren også godt af landets skattefordele.

