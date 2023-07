Vingegaard bliver ikke inviteret til julefrokost

Jesper Skibby, Mads Pedersen og Magnus Cort er de tre eneste danskere, der vundet en etape i de tre Grand Tours.

Det fik Skibby til at invitere de to cykelstjerner til en julefrokost for at fejre bedriften, og selvom Jonas Vingegaard har vundet Tour de France to år i træk, bliver han altså ikke inviteret.

Det fortæller han i Ekstra Bladets live-udsendelse under Vingegaard-hyldesten.

- Vingegaard bliver ikke inviteret - han har ikke gjort det, vi har.

- Og ret skal være ret. Han bliver rigeligt fejret hernede (Rådhuspladsen, red.).

Jesper Skibbys julefrokost bliver uden Jonas Vingegaard. Foto: Henning Hjorth

Samtalen om den famøse julefrokost fik vært Camilla Boraghi til at spørge, hvad aftenen egentlig kommer til at bringe.

- Jamen det bliver i Holbæk nede på Restaurant Suri. De laver fantastisk mad, siger Jesper Skibby og understreger, at medvært Anders Hoppe altså ikke er inviteret til festen.

Hverken Cort eller Mads P. har dog sagt ja til invitationen endnu, forklarer Skibby.

Forskellige slags ryttere

Da snakken går væk fra julefrokosten, kommer de i studiet ind på, hvor stor forskel der er på nutidens stjerner i forhold til, hvordan det var, da Jesper Skibby var på toppen.

- Vi havde jo fandeme affarvet hår, store diamantøreringe og troede, vi var med i Nik & Jay.

- I dag er det hele lidt mere afdæmpet. Bare se på Jonas Vingegaard, siger Skibby med et stort grin og måtte også erkende, at han aldrig blev hyldet på Rådhuset.