Vingegaard-boss om Vuelta: - Vi går med to kaptajner

Cykelfeberen vil fortsætte ufortrødent i Danmark, når Vueltaen ruller over skærmen til august, hvor Jonas Vingegaard skal forsøge at vinde endnu en Grand Tour

Kun tre gange i historien er det sket, og nu skal danske Jonas Vingegaard forsøge at gøre det.

Den nykårede Tour de France-vinder skal nemlig køre Vuelta a España i august og september, hvor han skal forsøge at vinde endnu en Grand Tour.

Det er kun Jacques Anquetil, Bernard Hinault og Chris Froome, der før har vundet både Tour de France og Vuelta a España i samme sæson, og det vil derfor være noget af en udmærkelse, hvis Jonas Vingegaard kan gøre det samme.

Sportsdirektør hos Jumbo-Visma Frans Maassen kan dog ikke sige noget om forventningerne til danskeren endnu.

- Det er for tidligt at sige noget om forventningerne til Vingegaard allerede nu.

- Det hele afhænger af, hvordan han restituerer i den kommende tid efter sin fantastiske Tour de France, siger Maassen til Ekstra Bladet.

Frans Maassen vil ikke sige for meget om planerne for Vueltaen. Foto: Claus Bonnerup

Vingegaard eller Roglic?

Et af de helt store spørgsmål frem mod Vueltaen vil være, om Jumbo-Visma vil køre med to kaptajner, ligesom de gjorde i Tour de France i 2022.

Her blev deres satset både Primoz Roglic og Jonas Vingegaard, men et styrt tidligt i løbet satte en stopper for slovenerens muligheder, og ja - så er resten historie.

Roglic er dog kommet ekstremt stærkt tilbage og vandt i foråret Giro d'Italia. Han kørte ikke Tour de France, og det var derfor nærmest en selvfølge, at han skulle køre Vuelta.

Nu er spørgsmålet så bare, hvem det hollandske storhold kommer til at satse på i årets sidste Grand Tour.

- Målet er at vinde Vueltaen, så vi kommer til at gå med to kaptajner, siger Frans Maassen kortfattet, og det tyder derfor på, at vi får en gentagelse af kaptajnrollerne hos Jumbo-Visma, som vi havde under Touren i 2022.

Vuelta a España løber af stablen 26. august og fortsætter frem til 17. september.

Inden da bliver vi dog forkælet med VM i landevejscykling, hvor Danmark igen i år har sat et slagkraftigt hold sammen. Dog uden Vingegaard.

