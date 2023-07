Vingegaard-chef afviser splid: I går var god for Netflix

Jumbo-Visma afviser blankt historierne om, at der skulle være ballade mellem holdets to stjerneryttere Jonas Vingegaard og Wout van Aert.

Van Aert var ellers åbenlyst frustreret, da søndagens Tour de France-etape ikke endte i den håbede spurt. Og det fik især belgiske medier til at spekulere i, om utilfredsheden skyldtes, at Vingegaard ikke lagde kræfter nok i at holde feltet samlet på opløbsstrækningen i San Sebastián.

Men det var der slet ikke tale om, fastslår sportsdirektør Merijn Zeeman før mandagens etape.

- Jonas gjorde meget for at gøre det til en sprint for Wout, og det gjorde resten af holdet også både i går (søndag, red.) og i lørdags.

- Selvfølgelig, hvis der er en, der slipper afsted, og det ikke bliver en sprint, er vi altid nødt til at evaluere det.

- Vi var det hold, der virkelig trak for at gøre det til en sprint, så det var en stor skuffelse for os alle og især for Wout. Der er ikke tale om individuelle fejl eller noget i den stil. Det var absolut ikke tilfældet, siger Zeeman.

Snakken om en konflikt mellem van Aert og Vingegaard var allerede fremme under sidste års Tour, hvor nogle mente, at belgieren havde mere travlt med at jagte etapesejre end at hjælpe sin kaptajn.

Og rygterne har fået ny næring, efter at streamingtjenesten Netflix har udsendt en dokumentar fra løbet, hvor det bliver antydet, at de to topnavne ikke altid trækker i samme retning.

- I går var god for Netflix, siger Zeeman med et glimt i øjet.

- Vi er selvfølgelig skuffet over, at vi ikke vandt. Men venner, der er 19 etaper tilbage.

- Fremfor alt er Jonas den bedste holdkammerat, man kan have. Det ved Wout også, og det værdsætter han. Han var bare frustreret over situationen, siger Zeeman.