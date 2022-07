Vingegaard: - Det er noget lort

Jumbo-Visma-holdet blev på en dag voldsomt svækket, da Jonas Vingegaards to holdkammerater, Primoz Roglic og Steven Kruijswijk, udgik

Hviledagen i Tour de France kunne næsten ikke komme på et bedre tidspunkt for Jonas Vingegaard.

Søndag bød på et mareridt af en etape, hvor to holdkammerater måtte udgå, og hele Danmark måtte holde vejret, da den gule trøje selv røg i asfalten.

Styrtet var heldigvis ikke så slemt som frygtet, så Vingegaard er fuld af optimisme, inden de afgørende bjergetaper skydes i gang tirsdag.

- Alt er godt. Jeg har bare fået lidt skrammer.

- Det har været en vild uge, og jeg glæder mig til den næste, siger den danske Jumbo-Visma-kaptajn til holdets officielle kanaler.

Trods skræmmer fra søndagens styrt er Jonas Vingegaard klar til at tage kampen op mod Tadej Pogacar i Tourens sidste uge. Foto: Claus Bonnerup

I Tourens sidste uge er der kun ét mål for Jonas Vingegaard: At holde rivalerne bag sig til feltet krydser målstregen på søndag i Paris.

Med et forspring på 2 minutter og 22 sekunder ned til den nærmeste forfølger, sidste års Tour-vinder, Tadej Pogacar, er planen at køre mere defensivt end i Alperne.

Men derfor behøver vi ikke at afskrive et angreb fra danskeren.

- Hvis chancen byder sig, og jeg tror, jeg kan køre fra ham, så har jeg ikke tænkt mig at sidde og vente, lyder det selvsikkert fra Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard må undvære en af sine vigtigste hjælperyttere Steven Kruijswijk resten af Touren. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Chancerne for en dansk Tour de France-vinder er stadig store, men de led et alvorligt knæk, da en af Jonas Vingegaards vigtigste hjælperyttere, Steven Kruijswijk, måtte udgå med, hvad der lignede, et brækket kraveben.

- Det er noget lort for at sige det lige ud. Vi har set, hvor stærkt han har kørt de sidste uger. Han ville have været en rigtig vigtig hjælper, siger Jonas Vingegaard.

Holdkammeraten Primoz Roglic trak sig inden 15. etape, så nu er det op til Tiesj Benoot, Sepp Kuss og ikke mindst Wout van Aert at få Vingegaard sikkert gennem Pyrenæerne.

