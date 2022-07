Vingegaard: - Det var det første, jeg gjorde efter etapen

COL DU GRANON (Ekstra Bladet): Med både en etapesejr og en gul trøje over hovedet skulle Jonas Vingegaard hele to gange på podiet efter dagens 11. etape i Tour de France.

Men før podieceremonien var der én ting, Jonas Vingegaard skulle gøre. I minutterne efter etapen sås Jonas Vingegaard køle af på cyklen med telefonen op til øret.

- Jeg talte med min kæreste, forklarede Jonas Vingegaard til pressemødet efter etapen.

LÆS OGSÅ: Helt tæt på Vingegaard: Derfor er han kommet til tops

- Hun betyder alt for mig, og den support, hun og min datter giver mig, er utrolig. Jeg ville ikke være i stand til at gøre noget som helst af det her uden dem. De betyder virkelig alt, og for mig er de det vigtigste. Derfor var det selvfølgelig også det første, jeg skulle gøre. At ringe til dem.

Kys og kram

Jonas Vingegaards kone, Trine Vingegaard, så naturligvis med på dagens etape, og for hende var det en følelsesladet oplevelse.

- Jeg er meget glad, stolt og rørt, siger hun om ægtemandens imponerende sejr.

- Det var lige, som det skulle være. Jeg tror, vi skal snakke, kramme og kysse, før jeg forstår det helt.

De mange sejrskram og -kys måtte dog vente en smule, da familien i første omgang ikke var fysisk til stede i målområdet.

- Vi stod på en sportsbar med nogle englændere ved vores hotel, fordi vi ikke kunne komme op på toppen. Jeg glæder mig bare til at se ham, siger Trine Vingegaard.

Jonas Vingegaard fører nu Tour de France med hele 2 minutter og 16 sekunder ned til nummer to, Romain Bardet (DSM).

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Vingegaard: - Jeg er nok lidt anderledes

Vingegaard afslører særligt venskab: - Vi drikker øl sammen