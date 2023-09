Vingegaard dybt berørt: - Min bedste ven på holdet

Tirsdag var en dag med følelser op og ned for Jonas Vingegaard.

Med stor lethed plantede han alle konkurrenterne på den korte finalestigning til Bejes og kunne lade sig hylde for sin anden etapesejr i årets Vuelta a España.

Men det stod slet ikke i kortene inden 16. etape.

Her fik danskeren nemlig den forfærdelig nyhed, at hans holdkammerat Nathan van Hooydonck var kommet slemt til skade i forbindelse med et biluheld.

Den skrækkelige hændelse fyldte selvfølgelig alt hos Tour-vinderen, da han havde krydset stregen som sejrherre.

- Det har været en hård dag mentalt. Det har været noget af en rutsjebanetur, siger Vingegaard til Ekstra Bladet, mens stemmen knækker lidt, og han lige skal synke en ekstra gang.

- Han er min bedste ven på holdet. Det har virkelig været en hård dag. Det ramte mig meget hårdt i morges.

- Var du i tvivl, om du overhovedet skulle køre?

- Jeg havde ikke lyst til at køre, men det var ikke sådan, at jeg tænkte, at jeg skulle stoppe.

Med sejren og de erobrede sekunder i klassementet avancerer Vingegaard til andenpladsen i klassementet. Han er nu kun 29 sekunder efter sin holdkammerat Sepp Kuss. Men det betød ikke det store.

- Jeg er bare glad for at tage sejren i dag og dedikere den til min gode ven.

Nathan van Hooydonck blev tidligere tirsdag meldt i kritisk tilstand. En oplysning, Jumbo-Visma ikke kunne bekræfte. til gengæld meldte holdet senere på dagen ud, at hollænderen efter omstændighederne var okay.