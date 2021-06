Vingegaard efter fantomtid: - Overrasker også mig selv

LAVAL (Ekstra Bladet): Han skulle lige have lidt luft i lungerne - men det tog ikke lang tid, før Jonas Vingegaard havde overskud til at tale med journalister efter onsdagens enkeltstart.

Og det endda til trods for, at den spinkle nordjyde lige havde fyret en tidskørsel af, der kun kunne beskrives som verdensklasse.

På en rute, der ikke var skræddersyet til hans 60 kg bragede han alligevel ind på en tredjeplads - kun overgået af tempokongen Stefan Küng og Tour-vinder Tadej Pogacar.

Det kom lidt bag på ham.

- Jeg vidste, at jeg kunne køre gode enkeltstarter, men ikke så godt. Jeg har gjort det godt i år, men at ligge toer lige nu (inden Pogacar kom i mål, red.), er meget fedt

- Jeg er glad for det. Det er dejligt at ligge så godt placeret. Jeg overrasker også mig selv. Det havde jeg ikke forventet.

- Men formen er god, så det er dejligt, sagde Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard fyrede den max af på Tourens første enkeltstart. Foto: Claus Bonnerup

Se afgørelsen på enkeltstarten her:

Han kunne kun trække på smilebåndet, da han blev spurgt til følelsen af at have henvist en stribe af verdens bedste til sekundære placeringer.

- Det giver selvtillid. Helt sikkert. Egentlig håbede jeg bare på at kunne gøre det godt for at kunne øve mig på enkeltstarterne, for jeg vil gerne gøre det godt i det samlede klassement i fremtiden.

- Og det går meget godt, ha ha.

En af dem, der blev sat på plads, var hans egen holdkaptajn Primoz Roglic, der satte 17 sekunder til i forhold til 24-årige holdkammerat.

Men det er fortsat sloveneren, der er trods sine to styrt og mange bandager er kaptajn, understregede Vingegaard.

- Primoz har haft en rigtig lortestart på Touren. Men det er godt at se ham komme sig dag for dag – det er fortsat ham, vi kører for i klassementet, pointerede han